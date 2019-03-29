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29.03.2019
Известия.ru

В Крыму прошли учения по поиску и уничтожению воздушных целей

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Источник изображения: iz.ru

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия (ЗРПК) "Панцирь" провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей в восточной части Крымского полуострова.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия (ЗРПК) "Панцирь" провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей в восточной части Крымского полуострова.

Десант захватил и обезвредил нарушителей границы.

Учения погранслужбы ФСБ впервые проходят совместно с Черноморским флотом.

"Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Военные учения
ЧФ
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