В Крыму прошли учения по поиску и уничтожению воздушных целей

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия (ЗРПК) "Панцирь" провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей в восточной части Крымского полуострова.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия (ЗРПК) "Панцирь" провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей в восточной части Крымского полуострова.

Десант захватил и обезвредил нарушителей границы.

Учения погранслужбы ФСБ впервые проходят совместно с Черноморским флотом.

"Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения.