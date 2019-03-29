Источник: новейший военный транспортник Ил-112В получил разрешение на полет

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Методический совет вынес положительное решение относительно начала летных испытаний новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

"Методический совет дал добро на начало летных испытаний, самолет полетит в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что решение было принято в четверг.

Методический совет совместно с авиационной организацией-разработчиком воздушного судна выносит решение о готовности к первому испытательному полету и другим этапам испытаний. Положительное заключение является основанием для начала летных испытаний.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО" и готовится к первому полету.