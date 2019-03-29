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29.03.2019
РИА Новости

ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

В четверг концерн "Вега" (входит в "Росэлектронику" "Ростеха") и АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входит в ОАК) передали ВКС России шестой самолет этого типа.

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности, производительности установленных радиоэлектронных систем и летных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника, что подтверждено полученным боевым опытом. В настоящее время нашими предприятиями ведутся работы по модернизации седьмого самолета А-50 до уровня А-50У. Он будет передан заказчику в 2021 году", - сказал генеральный директор АО "Концерн "Вега" Вячеслав Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Ростеха".

Самолет А-50У является новой модификацией самолета А-50. По сравнению с предшественником он может сопровождать большее количество целей и одновременно наводимых истребителей. Кроме того, он обладает повышенной дальностью обнаружения различных типов летательных аппаратов, в том числе и принципиально новых.

На самолете произведена полная замена бортовой вычислительной системы. Новая электроника, обладающая большей производительностью и быстродействием, позволила нарастить возможности функционального программного обеспечения. Модернизации подвергнута система отображения обстановки на рабочих местах операторов - установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения. Улучшение эргономики позволило повысить производительность работы тактического экипажа.

Значительно увеличена надежность и характеристики аппаратуры спутниковой связи - возросли показатели скорости, объема и качества информационного обмена. Усовершенствован пилотажно-навигационный комплекс самолета. Увеличились дальность полета и время выполнения боевой задачи на заданном рубеже. Улучшены бытовые условия экипажа.

Применение в аппаратуре модернизированного радиотехнического комплекса "Шмель" современной элементной базы, прогрессивных методов монтажа и сборки, а также других новейших технологий позволило значительно улучшить массогабаритные характеристики комплекса и повысить его надежность.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
ТАНТК им. Бериева
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