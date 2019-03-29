ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
В четверг концерн "Вега" (входит в "Росэлектронику" "Ростеха") и АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входит в ОАК) передали ВКС России шестой самолет этого типа.
Самолет А-50У является новой модификацией самолета А-50. По сравнению с предшественником он может сопровождать большее количество целей и одновременно наводимых истребителей. Кроме того, он обладает повышенной дальностью обнаружения различных типов летательных аппаратов, в том числе и принципиально новых.
На самолете произведена полная замена бортовой вычислительной системы. Новая электроника, обладающая большей производительностью и быстродействием, позволила нарастить возможности функционального программного обеспечения. Модернизации подвергнута система отображения обстановки на рабочих местах операторов - установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения. Улучшение эргономики позволило повысить производительность работы тактического экипажа.
Значительно увеличена надежность и характеристики аппаратуры спутниковой связи - возросли показатели скорости, объема и качества информационного обмена. Усовершенствован пилотажно-навигационный комплекс самолета. Увеличились дальность полета и время выполнения боевой задачи на заданном рубеже. Улучшены бытовые условия экипажа.
Применение в аппаратуре модернизированного радиотехнического комплекса "Шмель" современной элементной базы, прогрессивных методов монтажа и сборки, а также других новейших технологий позволило значительно улучшить массогабаритные характеристики комплекса и повысить его надежность.
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