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29.03.2019
Военное обозрение

Дания попросила учесть в маршруте СП-2 затопленное химическое оружие

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Затопленные возле датского острова Борнхольм запасы химоружия должны учитываться при выборе маршрута "Северного потока-2" (СП-2), приводит РИА Новости заявление представителя Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансена.

Источник изображения: https://twitter.com/nsp2_rossiya

В 1945 году в Балтийском море было затоплено около 50 тыс. тонн боеприпасов, содержащих отравляющие вещества. Набольшее количество боеприпасов было сброшено близ островов Борнхольм и Готланд.

Химическое оружие, хранящееся к югу от острова Борнхольм, – неотъемлемая часть анализа безопасности возможной прокладки трубопровода в данном районе

– сказал представитель DEA.

Он также подтвердил информацию о том, что Энергетическое агентство предложило проектной копании СП-2 рассмотреть альтернативный маршрут.

DEA попросило Nord Stream 2 AG включить вариант маршрута на датском континентальном шельфе к югу от Борнхольма в экологическую экспертизу, чтобы гарантировать Дании, что все маршруты трубопровода получили тщательную оценку с точки зрения безопасности и влияния на окружающую среду, рассказал Фальбе-Хансен.

Напомним, новый газопровод СП-2 планируется достроить до конца текущего года. Его маршрут проходит по дну Балтийского моря через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Из перечисленных стран только Дания до сих пор не дала разрешение на строительство.

Как сообщалось ранее, в августе 2018 года оператор СП-2 подал заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода близ Дании, продолжая ожидать разрешения властей на строительство первого, основного маршрута, который пролегает к югу от острова Борнхольм. Альтернативный маршрут проходит к северо-западу от упомянутого острова, и он на 36 км длиннее основного.

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Страны
Германия
Дания
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
Химоружие
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