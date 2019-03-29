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29.03.2019
Известия.ru

Венесуэла проведет военные операции без российских военнослужащих

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

Российские военные, находящиеся в Венесуэле, не будут задействованы в операциях на территории страны. Об этом заявил военный атташе венесуэльского посольства в России Хосе Торреальба Перес, передает ТАСС.

"Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции", — сказал он.

В начале марта в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124. На борту лайнеров находились 99 военнослужащих российской армии во главе с высокопоставленным генералом, напоминает НСН.

Организация американских государств (ОАГ) обвинила после этого Россию в "военном вторжении" в Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из южноамериканской республики.

28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько необходимо им и правительству Венесуэлы.

Ранее, 26 марта, комментарий Захаровой, в котором представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется, был опубликован на сайте МИДа.

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Венесуэла
Россия
США
Продукция
Ан-124
Персоны
Трамп Дональд
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