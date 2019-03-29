Экипажи "Русских витязей" продемонстрировали сверхманевренные возможности истребителей Су-30СМ на авиасалоне в Малайзии

ЦАМТО, 28 марта. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" впервые продемонстрировали сверхманевренные возможности многоцелевых истребителей Су-30СМ на международном авиасалоне LIMA 2019 в Малайзии.

Во время своего выступления летчики Воздушно-космических сил выполнили комплекс фигур высшего пилотажа, включая боевые развороты, виражи с использованием управляемого вектора тяги самолета.

Полноценная воздушная программа "Русских витязей" включала в себя демонстрацию таких фигур как "бочка", "вираж", "петля Нестерова" и другие в составе группы из четырех самолетов на интервалах и дистанциях 1 и 3 м, соответственно.

В составе пары "Витязи" показали наиболее зрелищные элементы своей программы – "встречный роспуск", "зеркало", "синхронный колокол".

В завершении программы ведущий пилотажной группы выполнил боевое маневрирование, продемонстрировав управляемость самолета на закритичных углах атаки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.