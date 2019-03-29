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29.03.2019
РИА Новости

Источник рассказал, сколько продлятся испытания беспилотника "Охотник"

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Ударный БЛА "Охотник"
Ударный БЛА "Охотник".
Источник изображения: Популярная механика/youtube.com

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 28 мар - РИА Новости. Первый испытательный полет новейшего российского ударного беспилотника "Охотник" компании "Сухой" состоится в этом году, сообщил РИА Новости в четверг высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA-2019.

"Первые лётные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов",- сказал собеседник агентства.

По его словам, к настоящему времени созданы несколько опытных образцов, на которых и будут проводиться испытания.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Малайзия
Россия
Компании
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
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