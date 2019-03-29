Источник рассказал, сколько продлятся испытания беспилотника "Охотник"

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 28 мар - РИА Новости. Первый испытательный полет новейшего российского ударного беспилотника "Охотник" компании "Сухой" состоится в этом году, сообщил РИА Новости в четверг высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA-2019.

"Первые лётные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов",- сказал собеседник агентства.

По его словам, к настоящему времени созданы несколько опытных образцов, на которых и будут проводиться испытания.