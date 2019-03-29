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29.03.2019
Военно-промышленный курьер

На разработку химической ВНЭУ потребуется три года

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские разработчики готовы сделать химическую воздухо-независимую энергетическую установку (ВНЭУ) в течение трех лет после открытия соответствующей ОКР.

Об этом в четверг, 28 мартя, заявил заместитель гендиректора ЦКБ МТ "Рубин" Валентин Фролов на церемонии спуска на воду ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" – первой в серии "Варшавянок" для Тихоокеанского флота.

Он отметил, что в настоящее время такая ОКР не открыта. "В области воздухонезависимой энергетической установки у нас получен большой научно-технический задел", – цитирует В. Фролова Mil.Press FLOT.

Как сообщает издание, ранее обсуждалась возможность  начать строительство новой неатомной российской подлодки "Калина", оснащенной ВНЭУ, в 2017 году. Однако летом 2017 года действующий на тот момент заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что базовым для разработки подлодок с ВНЭУ станет проект 677 "Лада".

"После того как "Рубин" продемонстрирует работу полноценного прототипа, мы примем решение о проектировании подлодки с такой установкой. Предполагается, что базовым для нее станет все тот же 677-й проект", – пояснил тогда В. Бурсук.

В сентябре 2018 года гендиректор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит заявил, что разработка анаэробного двигателя для подлодок идет по плану.

Ранее в ВМФ России заявляли, что рассчитывают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021–2022 годах.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей более длительный срок – до 2–3 недель.

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Страны
Польша
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
677 Лада
ВНЭУ
ТОФ
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