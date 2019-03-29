Китай выразил недовольство поставками американского оружия Тайваню

Китай выступает против продажи любых вооружений и военной техники американского производства Тайваню и призывает Вашингтон надлежащим образом относиться к чувствительному для КНР тайваньскому вопросу.

С таким заявлением на брифинге в Пекине выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передаёт агентство "Синьхуа".

В китайском внешнеполитическом ведомстве потребовали от США признать чувствительность вопроса Тайваня для КНР и соблюдать принцип "одного Китая". Указывается, что американской стороне следует прекратить любое политическое и военное взаимодействие с островом, чтобы не навредить двусторонним отношениям Китая и США, а также ради мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Президент Тайваня Цай Ин-вэнь накануне заявила о том, что Тайбэй направил в Вашингтон запрос на приобретение новых танков и истребителей. По данным СМИ, Тайвань намерен приобрести более 60 многоцелевых истребителей F-16.