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29.03.2019
Военно-промышленный курьер

Китай выразил недовольство поставками американского оружия Тайваню

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай выступает против продажи любых вооружений и военной техники американского производства Тайваню и призывает Вашингтон надлежащим образом относиться к чувствительному для КНР тайваньскому вопросу.

С таким заявлением на брифинге в Пекине выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передаёт агентство "Синьхуа".

 

В китайском внешнеполитическом ведомстве потребовали от США признать чувствительность вопроса Тайваня для КНР и соблюдать принцип "одного Китая". Указывается, что американской стороне следует прекратить любое политическое и военное взаимодействие с островом, чтобы не навредить двусторонним отношениям Китая и США, а также ради мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

 

Президент Тайваня Цай Ин-вэнь накануне заявила о том, что Тайбэй направил в Вашингтон запрос на приобретение новых танков и истребителей. По данным СМИ, Тайвань намерен приобрести более 60 многоцелевых истребителей F-16.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
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