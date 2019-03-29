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29.03.2019
Известия.ru

Испытания российского ударного беспилотника "Охотник" состоятся в 2019 году

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БПЛА "Охотник"
БПЛА "Охотник".
Источник изображения: Фото: @fighter_bomber_

Первые испытания новейшего российского ударного беспилотника "Охотник" состоятся в текущем году, сообщил "РИА Новости" высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса.

Собеседник агентства рассказал, что к настоящему моменту созданы несколько опытных образцов. Тестирование вооружения может продлится от года до трех лет. Всё будет засвистеть от результатов испытаний, добавил источник.

15 февраля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что полет ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" состоится в ближайшее время. Первые фотографии нового российского вооружения появились в Сети в конце января.

За месяц до этого американский новостной портал Business Insider писал, что "Охотник" может существенно усложнить жизнь армии США.

БПЛА "Охотник" компании "Сухой" выполнен с применением технологии стелс, имеет аэродинамическую схему "летающее крыло", взлетная масса аппарата достигает 20 т.

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Страны
Россия
США
Продукция
Охотник-У
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БПЛА
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