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29.03.2019
Военное обозрение

В Киеве сообщили о создании электромагнитного оружия

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Компания "Спецтехноэкспорт" (входит в "Укроборонпром") разработала электромагнитное оружие, сообщает пресс-служба предприятия.

Источник изображения: https://ukranews.com

Согласно информации, новое оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных.

Отмечается, что разработка смогла стать успешной благодаря иностранным инвестициям: деньги согласилась вложить одна из индийских оборонных компаний.

Принцип работы электромагнитного оружия включает создание мощного электромагнитного излучения, которое выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру в составе военной техники и вооружения, либо создает значительные помехи ее штатному функционированию, говорится в релизе.

По данным разработчика, новое оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, объектов противовоздушной обороны, электростанций и т.п. без риска нанесения летального вреда человеку.

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты

– пояснили на предприятии.

В пресс-службе добавили, что в феврале текущего года первая партия электромагнитного оружия была поставлена в Индию. В настоящее время ведутся переговоры о поставке второй партии. При этом компания выразила готовность развернуть производства и для украинской армии, если данной продукцией заинтересуется министерство обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Украина
Компании
Укроборонпром
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