Обломки индийского спутника могут создать угрозу российскому "Прогрессу"
Обломки космического аппарата, уничтоженного в среду при испытании Индией противоспутниковой ракеты, могут создать угрозу российскому грузовому кораблю "Прогресс", запуск которого с Байконура намечен на 4 апреля, приводит РИА Новости мнение научного сотрудника Института космических исследований (ИКИ) РАН Натана Эйсмонта.
Источник изображения: Роскосмос
Ученый отметил, что при любом запуске космические аппараты проходят всю последовательность высот, и в этом случае вероятность столкновения всегда выше нуля. Существует она, в том числе и для "Прогресса".
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно поразила спутник на высоте 300 км.
По словам Эйсмонта, обломки на высоте 300 км могут просуществовать около полугода, и они будут создавать опасность для всех запусков.
Что касается безопасности МКС, то для нее обломки, скорее всего опасности представлять не будут.
Специальных подсчетов я не проводил, но могу сказать, что безопасности МКС обломки не угрожают, если опубликованные данные (о высоте уничтожения спутника) соответствуют действительности
– сказал собеседник, пояснив, что станция летает на высоте 400 км.
При этом он отметил, что ручаться в безопасности МКС на все 100% не может, поскольку "разлет осколков мог пойти и наверх".
Ученый напомнил, что аналогичные испытания китайских военных в 2007 году привели к образованию на орбите нескольких тысяч обломков. И из-за угрозы столкновения с ними космической станции пришлось несколько раз проводить маневры уклонения.
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