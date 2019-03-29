Обломки индийского спутника могут создать угрозу российскому "Прогрессу"

Обломки космического аппарата, уничтоженного в среду при испытании Индией противоспутниковой ракеты, могут создать угрозу российскому грузовому кораблю "Прогресс", запуск которого с Байконура намечен на 4 апреля, приводит РИА Новости мнение научного сотрудника Института космических исследований (ИКИ) РАН Натана Эйсмонта.

Источник изображения: Роскосмос

Ученый отметил, что при любом запуске космические аппараты проходят всю последовательность высот, и в этом случае вероятность столкновения всегда выше нуля. Существует она, в том числе и для "Прогресса".

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно поразила спутник на высоте 300 км.

По словам Эйсмонта, обломки на высоте 300 км могут просуществовать около полугода, и они будут создавать опасность для всех запусков.

Что касается безопасности МКС, то для нее обломки, скорее всего опасности представлять не будут.

Специальных подсчетов я не проводил, но могу сказать, что безопасности МКС обломки не угрожают, если опубликованные данные (о высоте уничтожения спутника) соответствуют действительности

– сказал собеседник, пояснив, что станция летает на высоте 400 км.

При этом он отметил, что ручаться в безопасности МКС на все 100% не может, поскольку "разлет осколков мог пойти и наверх".

Ученый напомнил, что аналогичные испытания китайских военных в 2007 году привели к образованию на орбите нескольких тысяч обломков. И из-за угрозы столкновения с ними космической станции пришлось несколько раз проводить маневры уклонения.