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29.03.2019
Известия.ru

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные специалисты из России будут находиться в Венесуэле столько, сколько необходимо им и правительству Венесуэлы.

"Они занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества. Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы", — отметила дипломат в ходе брифинга в четверг, 28 марта.

По словам Захаровой, российские военные находятся в Боливарианской республике на основе двусторонних договоренностей, передает "РИА Новости".. Эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что россияне прибыли в Венесуэлу для обсуждения технического обслуживания вооруженных сил страны и обучения военных.

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Таким образом она отреагировала на заявление генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ), в котором Россию обвинили в "военном вторжении на территорию Венесуэлы" и нарушении суверенитета республики.

25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

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