"Укроборонпром" заявил о разработанном электромагнитном оружии

Украина разработала электромагнитное оружие, выводящее из строя радиоэлектронную аппаратуру противника. Об этомговорится в сообщении на сайте компании "Спецтехноэкспорт", входящей в состав госконцерна "Укроборонпром".

Производство электромагнитного оружия уже освоено. "Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", — отметили 28 марта в "Спецтехноэкспорте".

Оружие может применяться против командных центров, узлов связи, объектов энергетического комплекса, ПВО и так далее. Боеприпасы размещаются на ракетных и авианосителях, в том числе на беспилотниках.

Уточняется, что оружие использует энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не опасно для людей.

24 марта украинский президент Петр Порошенко заявил, что армия его страны при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием". Украинские военные помимо новых турецких беспилотников получили "в руки и щит, и меч", которые являются смертоносным оружием для врага, отметил он.