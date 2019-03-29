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29.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

На Украине похвастались замещением российских комплектующих

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ВСУ
ВС Украины.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

На украинских оборонных предприятиях решены наиболее критические проблемы в сфере замещения комплектующих российского производства, сообщили в концерне "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" заявили, что наибольший прогресс заметен в бронетанковой отрасли. Там отметили, что завод имени Малышева освоил производство гусениц для БМП, для чего необходимо было заменить стандарт стали, передает "Укринформ".

В госконцерне отчитались, что с 2014 года было налажено сотрудничество с более 500 частным предприятиями.

При этом самой сложной остается ситуация с импортозамещением в авиационной отрасли, поскольку это связано с правилами и нормами, регулирующими безопасность полетов, сообщает "Укроборонпром". Там отметили, что замена одной системы самолета требует организации дополнительных испытаний.

На Украине нередко объявляют о "достижениях" в оборонной сфере, однако при ближайшем рассмотрении вводимые там "новшества" не выдерживают критики. Зачастую новейшие образцы украинской военной техники оказываются не самой удачной модернизацией советского вооружения. Так, в феврале в Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ "Берест" на шасси автомобиля КрАЗ, которая получила обидное прозвище "Град-коротышка". Тогда же Украина заявила о завершении испытаний старых советских ЗРК. Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из "сверхпрочного шоколада". Параллельно с этим украинский ВПК распродает последние секреты.

Кроме того, на Украине разразился крупный скандал из-за информации о хищениях в оборонной сфере. По информации местных СМИ, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Также сообщалось, что предприятиям "Укроборонпрома" продавали высотомеры российского производства для Ан-26 по цене, завышенной в пять раз.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-26
Град РСЗО
Компании
АвтоКрАЗ
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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