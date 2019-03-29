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29.03.2019
Lenta.ru

Испытания индийской ракеты назвали угрозой российскому "Прогресс МС-11"

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Находящиеся на околоземной орбите обломки разрушенного индийской ракетой спутника могут угрожать российской миссии "Прогресс МС-11", передает РИА Новости заявление ведущего научного сотрудника отдела Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натана Эйсмонта.

По его словам, грузовой корабль при полете к Международной космической станции (МКС) может столкнуться с обломками разрушенного космического аппарата. "При любом запуске космические аппараты всю последовательность высот проходят, и в этом случае вероятность не нулевая существует", — сказал ведущий научный сотрудник.

Встречу обломков спутника и околоземной станции Эйсмонт посчитал маловероятной. "Станция летает на высоте 400 километров, сбили на низкой орбите. Но разлет осколков мог пойти и наверх, тогда, конечно, какие-то угрозы будут. Стопроцентной гарантии нельзя дать", — отметил эксперт.

Испытания Индией противоспутникового оружия, в ходе которого удалось ликвидировать находящийся на высоте 300 километров космический аппарат, состоялись 26 марта.

Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" с космодрома Байконур (Казахстан) к Международной космической станции (МКС) запланирован на 4 апреля.

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Страны
Индия
Казахстан
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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