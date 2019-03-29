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29.03.2019
Российская газета

Комплекс "Красуха-4" для борьбы с самолетами покажут в Екатеринбурге

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Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", который предназначен для противодействия самолетам и крылатым ракетам, покажут посетителям Дня инноваций Центрального военного округа в Екатеринбурге. Мероприятие, напомним, запланировано на 5 и 6 апреля.

Комплекс "Красуха-4" защищает от ударной, разведывательной и беспилотной авиации, выводя из строя бортовые радиолокационные станции летательных аппаратов противника. "Помимо этого он способен подавлять работу наземных радаров, авиационных систем типа AWACS (АВАКС) и бортовые радиолокационные станции разведывательных спутников", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

В составе комплекса - два КамАЗа со спецоборудованием. Так как установленная на технике антенна вращается на 360 градусов в горизонтальной плоскости и на 90 - в вертикальной, "Красуха-4" покрывает все так называемые мертвые зоны.

Кстати

Звено многоцелевых ударных вертолетов Ми-24П "Крокодил" усилило боевые возможности бригады армейской авиации ЦВО в Свердловской области (ранее военнослужащие получили уже шесть таких машин). Ми-24 - это синтез штурмовика и боевой машины пехоты. Оборудование вертолета позволяет выполнять полеты днем и ночью при любых метеоусловиях.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Красуха-4
Ми-24
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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