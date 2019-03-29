Смоленских танкистов переодели в несгораемый "Ковбой"

Более тысячи комплектов индивидуальной защиты "Ковбой" получили танкисты в Смоленской области.

- Главная особенность нового защитного костюма - ткань из арамидных волокон. По огнестойкости она сравнима со сталью, но гораздо легче. При пожаре в танке или бронетранспортере "Ковбой" в течение 15 секунд защищает экипаж от открытого огня, что дает ему возможность покинуть машину, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

На костюм нашиты петли для эвакуации танкистов. Масса экипировки 6,5 килограмма, в комплект входят огнеупорный комбинезон, бронежилет и накладка на шлемофон с защитой от осколков,

"Ковбой" стал первым в истории Вооруженных средств РФ комплексным средством защиты экипажей бронетехники, отметили в штабе ЗВО.

Антон Валагин (Смоленск)