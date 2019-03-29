"Терминатор" "на максималках". "Уралвагонзавод" показал видео испытаний БМПТ

Эти боевые машины примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая в Москве

На испытательном участке нижнетагильского предприятия корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) прошли контрольные пробеги боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая в Москве.

На видео показано, как БМПТ испытали на максимальных режимах работы двигателя на различных участках местности. Как отмечают в пресс-службе УВЗ, для того чтобы машина проехала по Красной площади во время парада меньше чем за одну минуту, на заводе ее подвергают серьезным испытаниям перед отправкой на репетиции в подмосковное Алабино. Также специалисты предприятия совместно с военными провели ее полное техническое обслуживание и подготовку для парада.

В ходе тренировок, репетиций и самого парада инженеры УВЗ также продолжат оказывать техническую поддержку военным. Ранее в интервью РБК генеральный директор корпорации Александр Потапов сообщил, что на Параде Победы в этом году "Уралвагонзавод" представит свою новую технику, которая уже является серийной.

Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж – пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.