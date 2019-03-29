Войти
29.03.2019
ТАСС

"Терминатор" "на максималках". "Уралвагонзавод" показал видео испытаний БМПТ

172
0
0
БМПТ "Терминатор"
БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Эти боевые машины примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая в Москве

На испытательном участке нижнетагильского предприятия корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) прошли контрольные пробеги боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая в Москве.

На видео показано, как БМПТ испытали на максимальных режимах работы двигателя на различных участках местности. Как отмечают в пресс-службе УВЗ, для того чтобы машина проехала по Красной площади во время парада меньше чем за одну минуту, на заводе ее подвергают серьезным испытаниям перед отправкой на репетиции в подмосковное Алабино. Также специалисты предприятия совместно с военными провели ее полное техническое обслуживание и подготовку для парада.

В ходе тренировок, репетиций и самого парада инженеры УВЗ также продолжат оказывать техническую поддержку военным. Ранее в интервью РБК генеральный директор корпорации Александр Потапов сообщил, что на Параде Победы в этом году "Уралвагонзавод" представит свою новую технику, которая уже является серийной.

Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж – пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Похожие новости
04.06.2018
"Терминатор": в строй из забвения
07.05.2018
ТАСС выпустил спецпроект о боевой машине поддержки танков "Терминатор"
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
12.07.2017
"Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
30.03.2016
В Индии корпорация УВЗ представила высокоточное оружие XXI века
30.03.2016
УВЗ представил за рубежом танковый комплекс дистанционного подрыва
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками