Войти
29.03.2019
Российская газета

США выбрали базу для нового стратегического бомбардировщика

154
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force/ Wikimedia.org

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Rider будет первоначально базироваться на авиабазе Эллсуорт в Южной Дакоте. Там же разместится учебный центр для летчиков и наземного персонала. Со временем новые самолеты появятся также на авиабазах Дайесс в Техасе и Уайтмен в Миссури. Последний аэродром является домом для всех бомбардировщиков B-2 Spirit.

- Эти три базы хорошо подходят для B-21. Они подготовлены для работы со стратегическими бомбардировщиками и размещение там Rider позволит минимизировать затраты и сократить накладные расходы. Первый самолет мы ожидаем в середине 20-х годов, - рассказала Defence Blog министр ВВС США Хизер А. Уилсон.

B-21 Rider является развитием концепции малозаметного дальнего бомбардировщика B-2. Основной упор конструкторы сделали на живучесть самолета, стелс-технологии и возможность работать в беспилотном режиме. Бомбардировщику предстоит преодолевать системы ПВО противника и применять ядерное оружие. При этом B-21 планируется сделать компактнее и намного дешевле своего предшественника. Расчетная стоимость Rider 500-550 миллионов долларов. Каждый Spirit стоит $ 2,1 млрд.

Планируемый боевой радиус B-21 - 3800 километров без дозаправки, он сможет взять на борт 12,5 тонны оружия. ВВС США  рассчитывают закупить от 80 до 180 новых самолетов, заменив ими B-1 Lancer и B-2 Spirit. При этом ветеран стратегической авиации США, B-52 Stratofortress останется в строю до 2050 года.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
В-1В Lancer
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.02.2016
Смерть нагрянет на крыльях
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
30.07.2013
Новый бомбардировщик это «страховка на будущее» - ВВС США
21.08.2007
Бомбардировщики залетели в большую политику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками