США выбрали базу для нового стратегического бомбардировщика

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Rider будет первоначально базироваться на авиабазе Эллсуорт в Южной Дакоте. Там же разместится учебный центр для летчиков и наземного персонала. Со временем новые самолеты появятся также на авиабазах Дайесс в Техасе и Уайтмен в Миссури. Последний аэродром является домом для всех бомбардировщиков B-2 Spirit.

- Эти три базы хорошо подходят для B-21. Они подготовлены для работы со стратегическими бомбардировщиками и размещение там Rider позволит минимизировать затраты и сократить накладные расходы. Первый самолет мы ожидаем в середине 20-х годов, - рассказала Defence Blog министр ВВС США Хизер А. Уилсон.

B-21 Rider является развитием концепции малозаметного дальнего бомбардировщика B-2. Основной упор конструкторы сделали на живучесть самолета, стелс-технологии и возможность работать в беспилотном режиме. Бомбардировщику предстоит преодолевать системы ПВО противника и применять ядерное оружие. При этом B-21 планируется сделать компактнее и намного дешевле своего предшественника. Расчетная стоимость Rider 500-550 миллионов долларов. Каждый Spirit стоит $ 2,1 млрд.

Планируемый боевой радиус B-21 - 3800 километров без дозаправки, он сможет взять на борт 12,5 тонны оружия. ВВС США рассчитывают закупить от 80 до 180 новых самолетов, заменив ими B-1 Lancer и B-2 Spirit. При этом ветеран стратегической авиации США, B-52 Stratofortress останется в строю до 2050 года.

Антон Валагин