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29.03.2019
ЦАМТО

Вьетнам может приобрести БЛА "СканИгл"

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Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ScanEagle на катапульте. Архивное фото
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ScanEagle на катапульте. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Public Domain

ЦАМТО, 28 марта. Как стало известно в ходе выставки LIMA 2019, компания Boeing близка к подписанию контракта на продажу беспилотных летательных аппаратов "СканИгл" производства Insitu во Вьетнам.

Как отмечет Jane's Defence Weekly, продажа БЛА может стать одним из самых значимых контрактов, заключенных США и Вьетнамом после отмены Вашингтоном санкций в отношении Ханоя в 2016 году.

Выступая 27 марта на выставке LIMA 2019 директор Boeing по оборонным продажам в Юго-Восточной Азии Ен Тэ Пак (Yeong Tae Pak) заявил, что продажа "СканИгл" будет поддержана за счет средств программы "Зарубежное военное финансирование" (Foreign Military Financing – FMF). БЛА будут переданы Береговой охране Вьетнама.

Директор охарактеризовал продажу "СканИгл" как "индикатор стратегии оборонных продаж Boeing на новых региональных рынках", таких как Вьетнам, где на первом этапе расширение присутствия реализуется с помощью "низкоуровневых" платформ с постепенным продвижением к более сложным и дорогим системам. Усилия поддерживаются сильными позициями Boeing в области коммерческой авиакосмической промышленности.

Помимо Вьетнама, компания Boeing поставила БЛА "СканИгл" еще нескольким странам региона. В 2018 году сообщалось, что Индонезия ведет переговоры о безвозмездной поставке четырех БЛА в рамках американской "Инициативы обеспечение безопасности на море в регионе Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI). В марте 2018 года посольство США в Маниле передало Министерству национальной обороны Филиппин комплекс "СканИгл". Малайзия также заказала неназванное количество БЛА "СканИгл" в 2012 году.

С момента отмены американских санкций Вьетнам приобрел в США катер класса "Гамильтон", (WHEC 722) "Моргентау" и 6 скоростных катеров Defiant-75 компании Metal Shark. Позднее правительство Вьетнама выразило заинтересованность в приобретении дополнительных катеров класса "Гамильтон" и снятых с вооружения самолетов БПА P-3 "Орион".

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Страны
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
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Филиппины
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P-3 Orion
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