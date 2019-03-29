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29.03.2019
ТАСС

Скорость ракеты BrahMos увеличат до пяти скоростей звука

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Сверхзвуковая противокорабельная ракета BrahMos
Сверхзвуковая противокорабельная ракета BrahMos.
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС

Максимальная скорость нынешней модификации BrahMos составляет 2,8-3 Маха

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 28 марта. /ТАСС/. Российско-индийская крылатая ракета BrahMos в результате модернизации получит максимальную скорость в пять скоростей звука и станет гиперзвуковой.

Об этом ТАСС сообщил руководитель совместного предприятия BrahMos Aerospace с российской стороны - управляющий содиректор компании Александр Максичев на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

"Надеемся, что в ближайшие годы мы как раз достигнем того рубежа, который некоторые ученые называют гиперзвуком. Где-то, наверное, 4,5-5 Махов [число Маха показывает зависимость величины скорости звука от высоты полета]", - сказал Максичев.

Он отметил, что компания постоянно занимается вопросами увеличения скорости ракеты BrahMos и наращиванием ее боевых возможностей. Максимальная скорость нынешней модификации BrahMos составляет 2,8-3 Маха.

PJ-10 BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета с твердотопливной стартовой разгонной ступенью. Разработана совместно российским НПО машиностроения (г. Реутов) и Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Является модификацией советской противокорабельной ракеты "Оникс". Название проекта образовано путем соединения названий двух рек - индийской Брахмапутры и российской Москвы-реки.

Первый испытательный пуск BrahMos состоялся 12 июня 2001 года на полигоне Чанипур (штат Одиша, Индия). Производство развернуто на предприятиях как в России, так и в Индии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
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Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
Компании
BrahMos Aerospace
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