Скорость ракеты BrahMos увеличат до пяти скоростей звука

Максимальная скорость нынешней модификации BrahMos составляет 2,8-3 Маха

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 28 марта. /ТАСС/. Российско-индийская крылатая ракета BrahMos в результате модернизации получит максимальную скорость в пять скоростей звука и станет гиперзвуковой.

Об этом ТАСС сообщил руководитель совместного предприятия BrahMos Aerospace с российской стороны - управляющий содиректор компании Александр Максичев на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

"Надеемся, что в ближайшие годы мы как раз достигнем того рубежа, который некоторые ученые называют гиперзвуком. Где-то, наверное, 4,5-5 Махов [число Маха показывает зависимость величины скорости звука от высоты полета]", - сказал Максичев.

Он отметил, что компания постоянно занимается вопросами увеличения скорости ракеты BrahMos и наращиванием ее боевых возможностей. Максимальная скорость нынешней модификации BrahMos составляет 2,8-3 Маха.

PJ-10 BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета с твердотопливной стартовой разгонной ступенью. Разработана совместно российским НПО машиностроения (г. Реутов) и Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Является модификацией советской противокорабельной ракеты "Оникс". Название проекта образовано путем соединения названий двух рек - индийской Брахмапутры и российской Москвы-реки.

Первый испытательный пуск BrahMos состоялся 12 июня 2001 года на полигоне Чанипур (штат Одиша, Индия). Производство развернуто на предприятиях как в России, так и в Индии.