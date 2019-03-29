Âîéòè
29.03.2019
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà

Ýðçàö-òàíê: çà÷åì íà "àäñêóþ ìîëîòèëêó" óñòàíîâèëè òàíêîâóþ áàøíþ

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Èñòî÷íèê èçîáðàæåíèÿ: rg.ru

Çíàìåíèòàÿ "àäñêàÿ ìîëîòèëêà" - ñîâåòñêàÿ çåíèòíàÿ ñàìîõîäíàÿ óñòàíîâêà ÇÑÓ-57-2 çàìå÷åíà ñ áàøíåé, ïîõîæåé íà òàíêîâóþ.

Íà äíÿõ â Ñåòè ïîÿâèëèñü ôîòîãðàôèè ãóñåíè÷íîé ìàøèíû, íåìàëî óäèâèâøèå òåõ, êòî ñåðüåçíî èíòåðåñóåòñÿ áðîíåòåõíèêîé. Ïðàâäà, ìíîãèõ ñìóòèëè ðàçìåðû áàøíè - îíà ìåíüøå, ÷åì ó ðåàëüíîãî "ïÿòüäåñÿò ïÿòîãî", ê òîìó æå íà íåé íå âèäíû ïðèöåëû. Ñòâîë îðóäèÿ è ýæåêòîð - ÿâíî íåíàñòîÿùèå, êàê è êîðîáî÷êè äèíàìè÷åñêîé çàùèòû.

Âîçìîæíî, ïåðåä íàìè âàðèàíò õîäîâîãî òðåíàæåðà äëÿ ïîäãîòîâêè ìåõàíèêîâ-âîäèòåëåé? Òàêèå ìàøèíû ïîÿâëÿëèñü â ïðîøëîì â ðÿäå ñòðàí, ýêñïëóàòèðîâàâøèõ ñîâåòñêóþ áðîíåòåõíèêó.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷åáíûå òàíêè íà áàçå Òèï 59 ñîçäàíû â ÊÍÐ. Îíè áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà íà âûñòàâêå âîîðóæåíèé â ãîðîäå ×æóõàé.

Îäíàêî, êàê ñòàëî èçâåñòíî, ìàøèíà íà îñíîâå "àäñêîé ìîëîòèëêè" íå èìååò îòíîøåíèÿ ê áîåâîé òåõíèêå. Ïî êðàéíåé ìåðå, äî íåäàâíåãî âðåìåíè îíà ïðèíàäëåæàëà îäíîé èç âåíãåðñêèõ ôèðì, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê èíäóñòðèè ðàçâëå÷åíèé. Íà íåé êàòàëè òóðèñòîâ.

Íàõîäÿñü â ñîñòàâå Îðãàíèçàöèè Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà, Âåíãðèÿ ïîëó÷èëà èç ÑÑÑÐ îêîëî ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ ÇÑÓ-57-2. Ýòè ìàøèíû äîëãîå âðåìÿ áûëè â âîéñêàõ, ïîêà â 70-å ãîäû èõ íå çàìåíèëè íà ÇÑÓ-23-4 "Øèëêà". Ñíÿòàÿ ñ âîîðóæåíèÿ òåõíèêà áûëà îòïðàâëåíà íà áàçû õðàíåíèÿ. Ñî âðåìåíåì áîëüøóþ ÷àñòü ñàìîõîäîê óòèëèçîâàëè, à ó îñòàâøèõñÿ äåìîíòèðîâàëè áàøíè ñ àâòîìàòè÷åñêèìè ïóøêàìè.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, èìåííî â òàêîì âèäå ìàøèíà è ïîïàëà ê íîâûì õîçÿåâàì, êîòîðûå è óñòàíîâèëè áóòàôîðñêóþ òàíêîâóþ áàøíþ äëÿ ïðèäàíèÿ åé ãðîçíîãî áîåâîãî âèäà.

 


Àëåêñåé Ìîèñååâ

Ïðàâà íà äàííûé ìàòåðèàë ïðèíàäëåæàò Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà
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Âîåííîå ñòðîèòåëüñòâî ïåðåäàäóò â âåäåíèå íåêîììåð÷åñêîé êîìïàíèè
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Ïî÷åìó äàæå ìîäåðíèçèðîâàííûé Abrams íèêîãäà íå äîãîíèò "Àðìàòó"
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