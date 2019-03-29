Ýðçàö-òàíê: çà÷åì íà "àäñêóþ ìîëîòèëêó" óñòàíîâèëè òàíêîâóþ áàøíþ
Çíàìåíèòàÿ "àäñêàÿ ìîëîòèëêà" - ñîâåòñêàÿ çåíèòíàÿ ñàìîõîäíàÿ óñòàíîâêà ÇÑÓ-57-2 çàìå÷åíà ñ áàøíåé, ïîõîæåé íà òàíêîâóþ.
What is that tank ,not T-55,based on ZSU-57-2 ? ðŸ˜° pic.twitter.com/icbTOfhdYy— Caesar (@Ninja998998) 24 Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð° 2019 Ð³.
Íà äíÿõ â Ñåòè ïîÿâèëèñü ôîòîãðàôèè ãóñåíè÷íîé ìàøèíû, íåìàëî óäèâèâøèå òåõ, êòî ñåðüåçíî èíòåðåñóåòñÿ áðîíåòåõíèêîé. Ïðàâäà, ìíîãèõ ñìóòèëè ðàçìåðû áàøíè - îíà ìåíüøå, ÷åì ó ðåàëüíîãî "ïÿòüäåñÿò ïÿòîãî", ê òîìó æå íà íåé íå âèäíû ïðèöåëû. Ñòâîë îðóäèÿ è ýæåêòîð - ÿâíî íåíàñòîÿùèå, êàê è êîðîáî÷êè äèíàìè÷åñêîé çàùèòû.
Âîçìîæíî, ïåðåä íàìè âàðèàíò õîäîâîãî òðåíàæåðà äëÿ ïîäãîòîâêè ìåõàíèêîâ-âîäèòåëåé? Òàêèå ìàøèíû ïîÿâëÿëèñü â ïðîøëîì â ðÿäå ñòðàí, ýêñïëóàòèðîâàâøèõ ñîâåòñêóþ áðîíåòåõíèêó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷åáíûå òàíêè íà áàçå Òèï 59 ñîçäàíû â ÊÍÐ. Îíè áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà íà âûñòàâêå âîîðóæåíèé â ãîðîäå ×æóõàé.
Îäíàêî, êàê ñòàëî èçâåñòíî, ìàøèíà íà îñíîâå "àäñêîé ìîëîòèëêè" íå èìååò îòíîøåíèÿ ê áîåâîé òåõíèêå. Ïî êðàéíåé ìåðå, äî íåäàâíåãî âðåìåíè îíà ïðèíàäëåæàëà îäíîé èç âåíãåðñêèõ ôèðì, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê èíäóñòðèè ðàçâëå÷åíèé. Íà íåé êàòàëè òóðèñòîâ.
Íàõîäÿñü â ñîñòàâå Îðãàíèçàöèè Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà, Âåíãðèÿ ïîëó÷èëà èç ÑÑÑÐ îêîëî ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ ÇÑÓ-57-2. Ýòè ìàøèíû äîëãîå âðåìÿ áûëè â âîéñêàõ, ïîêà â 70-å ãîäû èõ íå çàìåíèëè íà ÇÑÓ-23-4 "Øèëêà". Ñíÿòàÿ ñ âîîðóæåíèÿ òåõíèêà áûëà îòïðàâëåíà íà áàçû õðàíåíèÿ. Ñî âðåìåíåì áîëüøóþ ÷àñòü ñàìîõîäîê óòèëèçîâàëè, à ó îñòàâøèõñÿ äåìîíòèðîâàëè áàøíè ñ àâòîìàòè÷åñêèìè ïóøêàìè.
Ïî âñåé âèäèìîñòè, èìåííî â òàêîì âèäå ìàøèíà è ïîïàëà ê íîâûì õîçÿåâàì, êîòîðûå è óñòàíîâèëè áóòàôîðñêóþ òàíêîâóþ áàøíþ äëÿ ïðèäàíèÿ åé ãðîçíîãî áîåâîãî âèäà.
Àëåêñåé Ìîèñååâ
Ìàòåðèàë ðàçìåùåí ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
- Â íîâîñòè óïîìèíàþòñÿ