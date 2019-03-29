ВМФ получил новые системы связи для передачи закрытой информации

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил ВМФ России новую модификацию комплексов связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга.

"Проведенные в сложных условиях военно-технические эксперименты и испытания новых комплексов подтвердили возможность их широкого применения в перспективных системах связи и управления войсками. В составе аппаратуры используется только отечественная элементная база", – рассказали в "Росэлектронике".

Новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанная КНИИТМУ (входит в "Росэлектронику"), предназначена для обмена конфиденциальной информацией в радиосетях, использующих перспективные средства радиосвязи.

За счет применения запатентованного технического решения обеспечена принципиально новая для телекодовой связи возможность передачи больших массивов информации по низкоскоростным каналам радиосвязи.

Для подтверждения эффективности новых разработок на Черноморском флоте прошел военно-технический эксперимент "по надежному доведению информации целеуказания по каналам радиосвязи в сложной помеховой обстановке".

В соответствии со сценарием эксперимента, размещенный на надводных кораблях и подводных лодках комплекс Р-098-6К задействовался в единой системе с комплексом телекодовой связи наземного и корабельного базирования Р-097Н и его версией воздушного базирования для противолодочного самолета Ил-38 – Р-097М.

Эксперимент показал, что разработчикам удалось значительного повысить надежность и безопасность комплексов в части обмена конфиденциальной оперативно-командной информацией в воздушных и наземных радиосетях.