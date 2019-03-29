Войти
29.03.2019
РИА Новости

ВМФ получил новые системы связи для передачи закрытой информации

187
0
0
Военнослужащий ВМФ РФ
Военнослужащий ВМФ РФ.
Источник изображения: ТАСС/Виталий Невар

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил ВМФ России новую модификацию комплексов связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга.

"Проведенные в сложных условиях военно-технические эксперименты и испытания новых комплексов подтвердили возможность их широкого применения в перспективных системах связи и управления войсками. В составе аппаратуры используется только отечественная элементная база", – рассказали в "Росэлектронике".

Новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанная КНИИТМУ (входит в "Росэлектронику"), предназначена для обмена конфиденциальной информацией в радиосетях, использующих перспективные средства радиосвязи.

За счет применения запатентованного технического решения обеспечена принципиально новая для телекодовой связи возможность передачи больших массивов информации по низкоскоростным каналам радиосвязи.

Для подтверждения эффективности новых разработок на Черноморском флоте прошел военно-технический эксперимент "по надежному доведению информации целеуказания по каналам радиосвязи в сложной помеховой обстановке".

В соответствии со сценарием эксперимента, размещенный на надводных кораблях и подводных лодках комплекс Р-098-6К задействовался в единой системе с комплексом телекодовой связи наземного и корабельного базирования Р-097Н и его версией воздушного базирования для противолодочного самолета Ил-38 – Р-097М.

Эксперимент показал, что разработчикам удалось значительного повысить надежность и безопасность комплексов в части обмена конфиденциальной оперативно-командной информацией в воздушных и наземных радиосетях.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ЧФ
Похожие новости
22.12.2017
Росэлектроника выводит на рынок транзисторы для сетей связи 5G
28.06.2017
"Пётр Великий" и три стратегические субмарины ВМФ России подключены к интернету с помощью системы "Экран-ЦМ" - "Росэлектроника"
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
03.07.2012
Выставка ТВМ-2012 завершилась: гражданские контракты есть, военных нет
13.05.2011
Гордость и предубеждение оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками