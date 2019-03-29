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29.03.2019
Военное обозрение

Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле

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Размещение российской военной базы в Венесуэле в настоящее время нецелесообразно, ситуацию в стране необходимо решать политическими методами, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает "Интерфакс".

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Отвечая на вопрос, необходимо ли в Венесуэле масштабное военное присутствие России или размещение там военной базы, Джабаров пояснил, что на данный момент ни то, ни другое делать нецелесообразно.

Размещать базу в условиях возможного противодействия, в том числе вооруженного, будет означать втягивание во внутренний конфликт в Венесуэле

- заявил он, добавив, что в стране необходимо действовать политическими методами.

Сенатор назвал некорректными сравнение ситуаций в Венесуэле и Сирии, поскольку в латиноамериканской стране отсутствует международный терроризм, зато присутствует гражданская война.

А вообще масштабы военного присутствия в Венесуэле должно определять военно-политическое руководство России

- заключил Джабаров.

Ранее с обвинением России в подготовке к развертыванию военной базы на территории Венесуэлы выступил представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в Колумбии Умберто Кальдерон Берти. По мнению колумбийца, об этом стало понятно после прибытия в Каракас двух российских военно-транспортных самолетов с военнослужащими и грузом.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, а госссекретарь США Майк Помпео запросил у Конгресса 500 млн. долларов на "установление истинной демократии в Венесуэле".

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Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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