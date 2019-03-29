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29.03.2019
Военное обозрение

В США рассказали, как будут запускать и ловить БПЛА "Гремлин"

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Компания Dynetics представила макет своей новой беспилотной системы Gremlin, разработанной по заданию агентства перспективных исследований и разработок DARPA. Аппарат предназначен для запуска для с авиационных платформ, в частности - с турбовинтового самолета C-130.

Источник изображения: Dynetics

Согласно заявлениям компании-производителя, "Гремлин" - недорогой и многоразовый БПЛА. Ожидается, что аппараты будут запускаться с существующих военных самолетов (C-130 или C-17), находясь вне зоны действия противника. Архитектура Gremlins модульная и позволяет оперативно менять функционал машины, например – увеличивать полезную нагрузку, проводить автономные операции и быть частью системы т.н. "ройных беспилотных систем".

После завершения миссии перспективный БПЛА возвращается на самолет-матку, который в свою очередь и возвращает его на оперативную базу, где наземная техническая команда способна переоборудовать аппарат под новую в течение 24 часов.

Программа Gremlins исследует множество передовых технических областей, в том числе:

Десантирование и эвакуация в воздухе нескольких летательных аппаратов на высоких скоростях

Дешевые конструкции планера с ограниченным сроком службы

Эксплуатационная безопасность при выполнении миссий с высокой степенью риска

Ранее отмечалось, что в апреле 2018 года компания Dynetics была выбрана в качестве подрядчика для доработки дизайна и, в конечном итоге, запуска "Гремлинов", а также их десантирования и эвакуации посредством транспортных самолетов.

Предполагается, что системы будут обладать высокой степенью автономности и проводить операции, самостоятельно распределяя их внутри "ройной" группы. Обмен данных между аппаратами будет проходить как посредством радиосигнала, так и оптических систем: последние помогут повысить качество связи между оперативными единицами группы.

Согласно опубликованным данным, дальность полета БПЛА находится в пределах от 500 до 900 км, а время нахождения в воздухе – не менее одного часа. Аппараты внешне напоминают крылатую ракету, и смогут развивать скорость до 0,8 числа МАХа.

Сбор выполнивших задачу БПЛА будет напоминать ловлю рыбы на удочку с движущейся лодки. Беспилотник должен "настигнуть" транспортный самолет на скорости около 220 км/ч. Далее аппарат должен подхватить конус, выдвигающийся на спущенном с кронштейна тросе. Система напоминает систему дозаправки самолетов в воздухе.

Ожидается что любой самолет, оснащенный подобным аппаратом для "отлова", сможет подбирать БПЛА, а не только изначальный самолет-матка. Демонстрационные испытания "Гремлина" запланированы на середину 2019-го года. За полчаса самолет-носитель должен будет поднять на борт четыре перспективных беспилотных системы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
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