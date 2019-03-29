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29.03.2019
Военное обозрение

СМИ: Закупаемые Бельгией F-35 непригодны для ведения боевых действий

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Истребители пятого поколения F-35, которые США предлагает закупить Бельгии, непригодны для ведения боевых действий. Об этом после проеденной экспертизы заявили эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO), пишет бельгийский еженедельный журнал Vif.

Источник изображения: U.S. Air Force

Как пишет издание, проведенная экспертами независимая экспертиза установила, что у американского истребителя F-35 имеется ряд технических недостатков и дефектов, которые делают истребитель непригодным для ведения боевых действий, а также угрожают жизни экипажу самолета. Из отчета следует, что к этому относятся: низкая точность стрельбы, недостаточная степень защиты от кибератак и недолговечность конструкции. Сделанные выводы эксперты POGO передали в Министерство обороны США.

Бельгийское правительство в 2017 году объявило тендер на поставку Королевским ВВС страны новых истребителей на замену стоящим на вооружении с начала 1980-х F-16. Изначально в тендере участвовали четыре компании: шведский Saab с JAS-39 E Gripen, американский Boeing с Super Hornet F/A-18, британский BAE Systems с Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin с F-35 Lightning II. Однако в сентябре 2017 года Saab и Boeing сняли свои предложения.

В итоге из двух предложений бельгийское правительство выбрало для ВВС королевства поставку 34 истребителей F-35 на общую сумму около 4 миллиардов евро. Новые самолеты начнут поступать в Бельгию с 2025 года.

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Страны
Бельгия
Великобритания
США
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
F-35
Gripen NG
Super Hornet
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
SAAB
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