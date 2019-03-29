Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе

ЦАМТО, 28 марта. Москва и Бишкек приняли протокол с изменениями в соглашение о российской военной базе в Киргизии. Церемония прошла в рамках визита в республику президента России Владимира Путина, передает "РИА Новости".

"Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии", – подчеркнул В.Путин.

Также стороны договорились укреплять сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, изменения касаются, в том числе, аренды и некоторых организационных вопросов. По его словам, соглашение заключили еще в 2012 году, и оно требовало некоторых уточнений.

Как передает "РИА Новости", во вторник на портале правовой информации был опубликован проект протокола, согласно которому стороны договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под военную базу на 291 тыс. долл. (с 4,5 до 4,79 млн. долл.).

Российская авиабаза "Кант" открылась в Киргизии в октябре 2003 года. Ее главная задача – воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. На базе размещены самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ, она структурно входит в состав Центрального военного округа России.