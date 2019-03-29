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29.03.2019
ТАСС

В Крыму на учениях предотвратили попытку кораблей-нарушителей пройти Керченский пролив

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Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе.
Источник изображения: © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Маневры проходили в районе мыса Опук

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Пограничные корабли и авиация совместно с Черноморским флотом на учениях в Крыму предотвратили попытку условных иностранных военных кораблей-нарушителей пройти через Керченский пролив. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканского погрануправления ФСБ.

"27 марта в акватории Черного моря прошли межведомственные учение на тему "Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей", - говорится в сообщении. - Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива".

В пресс-службе уточнили, что учения проходили в районе мыса Опук. В нем были задействованы силы и средства пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, Черноморского флота, а также авиации ФСБ. На учениях велся огонь из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились беспарашютным и абордажным способами на условные суда-нарушители.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело, члены экипажа были арестованы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Украина
Проекты
Военные учения
ЧФ
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