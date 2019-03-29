Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века

Боевые лазеры, известные по фантастическим романам и кинофильмам, - вид оружия, который в XXI веке переходит из состояния "невероятного" в состояние "очевидного". В США на боевые лазеры возлагают надежды как на вооружение, способное остановить не только российские МБР, но и гиперзвуковое оружие, такое как боевой блок "Авангард" и боеголовки РС-28 "Сармат".

Как известно, лазер - это устройство, оптический квантовый генератор, преобразующее энергию накачки в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. Первые образцы этого генератора появились в США и СССР в начале 50-х годов XX века. Помимо гражданских программ, в рамках которых проводились эксперименты, параллельно шли работы по созданию боевых лазеров.

В Советском союзе в 1986 году вышла книга "Космическое оружие: дилемма безопасности", подготовленная коллективом советских ученых - Арбатовым А.Г., Велиховым Е.П., Васильевым А.А., Верещетиным В.С., Герасевым М.И., Коноваловым А.А. и другими. В этой книге лазерное оружие охарактеризовано как "новый, комплексный вид оружия, появление которого дает мощный стимул гонке вооружений и увеличивает риск возникновения ядерной войны". Лазеры, которые могут подходить под это определение, сведены в таблицу.

Источник изображения: Таблица 1. Источник: "Космическое оружие: дилемма безопасности"

Несмотря на перспективы развития, главным ограничением для лазерного оружия являются следующие факторы - погодные условия (дождь, снег, туман, облачность), рассеивающие свойства атмосферы (ее неоднородность), а также большие энергозатраты на производства одного выстрела. Количество энергии в выстреле лазера по слабобронированной цели должно быть равно, например, энергии выстрела из пулемета (100-250 КВт), а чтобы лазеру стрелять как пулемет, ему потребуется энергоустановка в 10-15 раз мощнее. Суммарные потери интенсивности лазерного луча при прохождении через атмосферу в результате эффектов поглощения и рассеяния могут составить до 80 процентов в зависимости от длины волны лазера и конкретных атмосферных условий. Поэтому КПД лазеров при поражении целей на больших расстояниях невысок.

Все эти данные были получены экспериментальным путем еще советскими учеными, которые испытали лазеры морского, сухопутного и воздушного базирования. Наиболее эффективной средой применения лазера в качестве поражающего оружия были определен космос.

В остальных средах лазеры со 100-процентой вероятностью могут ослеплять оптику головки самонаведения высокоточного оружия, оптику разведывательных дронов, оптические системы целеуказания и управления огнем бронетехники. Российский лазерный комплекс "Пересвет" разработан именно для таких боевых задач. Помимо этого, на принципах лазерного оружия работают активные комплексы обороны военной техники, которые уводят самонаводящиеся снаряды, ПТУР и ракеты "воздух-воздух" от самолетов, вертолетов и танков.

В 2002 году американский институт DARPA включил лазеры в перспективную программу развития космического вооружения HELLADS (High Energy Liquid Laser Area Defense System - "Система обороны на основе высокоэнергетического жидкостного лазера"). В настоящее время за разработку проекта HELLADS отвечает компания General Atomics . Согласно планам конца прошлого десятилетия, готовый образец лазерного оружия, создаваемый General Atomics и Lockheed Martin, должен иметь мощность выстрела на уровне 150 кВт.

На авиасалоне Farnborough-2010 американская компания Raytheon представила на суд общественности собственный концепт боевого лазера LaWS (Laser Weapon System). Эта лазерная установка объединена в единый комплекс с корабельной зенитной пушкой Mark 15 и на испытаниях 2017 года сумела поразить беспилотник из композиционных материалов на дистанции около 3 км. Мощность лазерной установки LaWS составляет 20 КВт, чего достаточно, чтобы прожечь 40-миллимет¬ровую стальную пластину, но на коротком расстоянии.

В США в качестве системы перехвата космических целей в течение многих лет разрабатывают лазерное оружие космического базирования Space Based Laser (SBL). Различные проекты ведутся агентством МО США - The Ballistic Missile Defense Organization (BMDO) с участием компаний Boeing, Lockheed Martin и TRW.

В 2010 году BMDO завершило серию космических исследований по определению архитектуры орбитальных платформ с лазерным оружием большой мощности с учетом требований к оптике и количеству платформ для лазерного оружия. BMDO определило, что наилучшей концепцией является орбитальная группировка, состоящая из 20 лазерных платформ космического базирования, которая должна обеспечить полную защиту от МБР. На этой орбите высотой 1 300 км группировка SBL может уничтожить МБР примерно за 2-5 секунд, в зависимости от высоты полета ракеты в радиусе 4000 км от платформы.

Каждая космическая лазерная платформа будет состоять из четырех основных подсистем: лазерного устройства, оптики и системы управления лучами, системы сбора, отслеживания, наведения и управления огнем (ATF/FC), а также системы энергопитания и накачки лазера на основе ядерной установки. SBL будет представлять собой фтористый водородный лазер мощностью 8 МВт, который будет поражать цели посредством параболического зеркала. Расчетная масса каждого SBL составляет 35 тонн. Для сравнения, космический телескоп Hubble весил 11 тонн, а Skylab - 93 тонны. Первоначальная группировка должна состоять из 20 платформ с SBL. Стоимость программы SBL составляет 81 миллиард долларов.

Единственное, что пока ограничивает США от выведения боевых лазеров в космос - отсутствие технологических и технических решений по космическим ядерным установкам. В России эта проблема уже решена, и в случае милитаризации космоса американцев будет ждать очередной ассиметричный сюрприз.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")