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29.03.2019
ТАСС

Разработчик гаубиц "Акация", "Мста-С" и миномета "Тюльпан" умер в Екатеринбурге

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Юрий Томашов
Юрий Томашов.
Источник изображения: © АО "Уралтрансмаш"

Всего под руководством бывшего генерального конструктора завода "Уралтрансмаш" Юрия Томашова разработано 36 специальных военных изделий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный конструктор завода "Уралтрансмаш" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") Юрий Томашов умер в возрасте 89 лет в Екатеринбурге. Под его руководством разработано 36 специальных военных изделий, в том числе гаубицы "Акация", "Мста-С" и миномет "Тюльпан", сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.

"Военный совет Центрального военного округа и лично командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин выражают соболезнования в связи с кончиной Томашова Юрия Васильевича, генерального конструктора ЦКБ "Трансмаш". Гражданская панихида состоится 29 марта в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества", - говорится в сообщении.

Трудовая деятельность Юрия Томашова началась в 1948 году на "Уралмашзаводе" в должности помощника мастера сборочного цеха, через год его перевели в отдел главного конструктора, где он последовательно прошел все ступени профессионального роста. В 1970-е годы был назначен главным конструктором ОКБ-3, а с 1991 года - генеральным конструктором Центрального конструкторского бюро "Трансмаш", которое он возглавлял до 2001 года.

"При участии Юрия Васильевича и под его руководством было разработано 36 специзделий, более 20 из которых приняты на вооружение. Например, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3, 2С3М, 2С3М1 "Акация", 240-миллиметровый миномет 2С4 изделия "Тюльпан", 152-миллиметровая самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С", гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", которая и в настоящее время служит примером незаурядной технической мысли", - добавили в пресс-службе военного округа.

За разработки военной техники Юрий Томашов был удостоен звание Героя Социалистического Труда в 1990 году, почетного звания лауреата Ленинской премии в 1982 году и Государственной премии СССР в 1974 году.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" отметили ТАСС, что до конца жизни Томашов консультировал нынешних разработчиков военной техники. "Ушел из жизни создатель школы, основоположник современной самоходной артиллерии, которая сегодня находится в войсках. До конца дней Юрий Васильевич проявлял жизненную активную позицию, интересовался сегодняшними разработками, консультировал на "Уралтрансмаше" в вопросах развития и усовершенствования самоходной артиллерии в России. На "Уралтрансмаше" и во всей корпорации "Уралвагонзавод" с болью и грустью восприняли новость о кончине великого конструктора, сильно переживают, но память о Томашове навсегда останется в его мощных и непобедимых изделиях, которые имеет честь выпускать "Уралвагонзавод", - сказали на предприятии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Уралмашзавод
Уралтрансмаш
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