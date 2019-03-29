Названа предполагаемая цель ракетного удара Израиля по Алеппо
Израильские вооруженные силы вновь атаковали объекты на территории Сирии. Местные источники сообщают, что подавляющее большинство средств нападения противника уничтожено.
BREAKING: Ongoing right now, #Israel and the #US jointly bombing #Syria #Aleppo.
This is what #Trump signing the #GolanHeights deal meant. pic.twitter.com/dJiNGJ0Oor— Partisangirl рџ‡ёрџ‡ѕ (@Partisangirl) 27 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, сославшись на данные информации сирийского агентства SANA и свидетельства очевидцев, израильский удар был нанесен в районе промышленной зоны Шейх-Наджар, расположенной к северо-востоку от Алеппо и к северу от городского аэропорта.
"Скорее всего, целью удара стали склады, которые могли использоваться для временного хранения оружия и боеприпасов, доставляемых по воздуху в Сирию.
По крайней мере, на появившихся с места событий видео хорошо заметен не только пожар, но и вторичные взрывы, а также разлет, по всей видимости, горящих боеприпасов.
В принципе, чего-то подобного следовало ожидать, ведь 9 апреля в Израиле должны пройти парламентские выборы. При этом положение у действующего премьер-министра Нетаньяху далеко не самое устойчивое - ему угрожает уголовное преследование.
"Подарок" от Трампа в виде признания израильскими Голанских высот в этих условиях был очень кстати для израильского премьер-министра. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, поэтому и было принято решение ударить по соседнему государству", - отметил Лямин.
В то же время израильские ВВС наносят удары по объектам в секторе Газа, принадлежащим группировке ХАМАС, боевики которой ранее обстреливали ракетами территорию Израиля.
Алексей Брусилов
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