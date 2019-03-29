Названа предполагаемая цель ракетного удара Израиля по Алеппо

Израильские вооруженные силы вновь атаковали объекты на территории Сирии. Местные источники сообщают, что подавляющее большинство средств нападения противника уничтожено.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, сославшись на данные информации сирийского агентства SANA и свидетельства очевидцев, израильский удар был нанесен в районе промышленной зоны Шейх-Наджар, расположенной к северо-востоку от Алеппо и к северу от городского аэропорта.

"Скорее всего, целью удара стали склады, которые могли использоваться для временного хранения оружия и боеприпасов, доставляемых по воздуху в Сирию.

По крайней мере, на появившихся с места событий видео хорошо заметен не только пожар, но и вторичные взрывы, а также разлет, по всей видимости, горящих боеприпасов.

В принципе, чего-то подобного следовало ожидать, ведь 9 апреля в Израиле должны пройти парламентские выборы. При этом положение у действующего премьер-министра Нетаньяху далеко не самое устойчивое - ему угрожает уголовное преследование.

"Подарок" от Трампа в виде признания израильскими Голанских высот в этих условиях был очень кстати для израильского премьер-министра. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, поэтому и было принято решение ударить по соседнему государству", - отметил Лямин.

В то же время израильские ВВС наносят удары по объектам в секторе Газа, принадлежащим группировке ХАМАС, боевики которой ранее обстреливали ракетами территорию Израиля.

Алексей Брусилов