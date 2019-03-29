В России продолжат строительство серии неатомных подлодок "Лада"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Строительство серии подводных лодок проекта 677 "Лада" будет продолжено, сообщил журналистам заместитель главнокомандующего по вооружению ВМФ РФ Игорь Мухаметшин.

"Эта серия будет продолжена, сейчас оформляются документы для заключения госконтракта. Корабли этой серии будут построены на Адмиралтейских верфях", - сказал он.

Российские подлодки проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Подлодки типа "Лада" отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами "Игла". Надводное водоизмещение корабля - около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения - до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода - более 20 узлов. Численность экипажа подводного корабля составляет немногим более 30 человек.