Бондарев отверг нападки США на российскую ракету 9М729

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Обвинения США в адрес России из-за ракеты 9М729 необоснованны и несправедливы, все обвинения в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности ложные, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Напомню, что не так давно многие из здесь присутствующих военных атташе приняли участие в брифинге Минобороны Российской Федерации, на котором была публично представлена крылатая ракета 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Именно в адрес этой ракеты неоднократно звучали голословные, необоснованные и несправедливые нападки", - сказал В.Бондарев на встрече с иностранными военными атташе в четверг.

"Соединённые Штаты Америки обвинили Россию в нарушении требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), хотя всем здравомыслящим членам международного сообщества и квалифицированным военно-техническим экспертам понятна ложность данных обвинений", - подчеркнул он.