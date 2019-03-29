Строительство серии подлодок "Варшавянка" для ТОФ завершат в 2022 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Строительство серии из шести дизельно-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота завершится в 2022 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

"В 2022 году закончим строительство подводных лодок… Мы в рамках заключенного контракта в следующем году сдаем еще одну подводную лодку, в 2021 – две и в 2022 году тоже две лодки", - сказал он.

Сегодня на Адмиралтейских верфях состоялся спуск на воду первой подводной лодки для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский". Она будет передана заказчику до конца этого года.

Как сообщил заместитель главнокомандующего по вооружению ВМФ РФ Игорь Мухаметшин, планируется, что все шесть подводных лодок перейдут на пункты базирования к 2025 году.

"К 2025 году подводные лодки перейдут в пункты постоянной дислокации, то есть в соответствии с указанием министерства обороны все этапы этого четко синхронизированы – строительство, подготовка, переход, прибытие и подготовка к этому времени соответствующей инфраструктуры", - сказал Мухаметшин.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Субмарины объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием и мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Ранее сообщалось, что контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан между Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.

Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Эта серия подводных лодок строилась на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010-го по ноябрь 2016-го года.