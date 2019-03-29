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29.03.2019
Российская газета

"Слоновья прогулка": подготовку эскадрильи F-22 к войне сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске, истребители F-22, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и громоздкий транспортник C-17 Globemaster III устроили так называемую "слоновью прогулку" - эффектные учения, во время которых все самолеты разом выводят на взлетно-посадочную полосу и поднимаются в воздух с минимальным интервалом. Учения сняли на видео, сообщает американский портал The Drive.



На записи видно, как больше двух десятков F-22 выстраиваются на взлетно-посадочной полосе авиабазы и одновременно маневрируют, что со стороны похоже на странный "танец" военных самолетов, а потом один за другим поднимаются в воздух. Следом за ними такие же маневры выполняют E-3 Sentry и транспортник C-17 Globemaster III.

По словам автора статьи, российская дальняя авиация переживает "эпоху возрождения" и все чаще оказывается вблизи берегов США. Поэтому ВВС США демонстрируют свою боеготовность.

Целью таких учений является поддержание практических навыков пилотов, а также обучение быстрому вылету с аэродрома большого числа истребителей. Такие упражнения обычно выполняют в ходе подготовки пилотов к участию в военных действиях, так как именно в условиях войны может возникнуть необходимость срочно покинуть аэродром (к примеру, в случае угрозы ракетного удара по нему) или быстро поднять в воздух группу самолетов для отражения атаки противника. 


Юрий Гень

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Страны
Россия
США
Продукция
C-17
E-3
F-22
Проекты
Военные учения
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