Россия предложит "мощные" законы по киберпреступности, заявили в Совфеде
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия планирует до конца 2019 года разработать "мощные" меры защиты своих информационных систем и борьбы с киберпреступностью, готова предложить другим странам сотрудничество в этих вопросах, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель комиссии СФ по законодательным предложениям в сфере кибербезопасности Владимир Кожин.
"До конца 2019 года Россия разработает комплекс предложений в законодательной сфере по борьбе с киберпреступностью", - заявил Кожин на встрече с военными атташе иностранных государств.
Вместе с тем, подчеркнул Кожин, эти действия не будут достаточно эффективными без международного сотрудничества в данной сфере.
По оценке российского парламентария, в большинстве иностранных государств в сфере законодательного обеспечения борьбы с киберпреступностью "не все благополучно".
Как отметил Кожин, для эффективной борьбы с киберпреступностью необходимы "очень серьезные" международные соглашения.
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