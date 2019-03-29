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29.03.2019
РИА Новости

Россия предложит "мощные" законы по киберпреступности, заявили в Совфеде

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Компьютер
Компьютер.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия планирует до конца 2019 года разработать "мощные" меры защиты своих информационных систем и борьбы с киберпреступностью, готова предложить другим странам сотрудничество в этих вопросах, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель комиссии СФ по законодательным предложениям в сфере кибербезопасности Владимир Кожин.

"До конца 2019 года Россия разработает комплекс предложений в законодательной сфере по борьбе с киберпреступностью", - заявил Кожин на встрече с военными атташе иностранных государств.

"Можно разработать мощное законодательство по защите своих информационных систем, направленное на противодействие киберпреступности, и мы это сделаем", - сказал он.

Вместе с тем, подчеркнул Кожин, эти действия не будут достаточно эффективными без международного сотрудничества в данной сфере.

"Нужно иметь очень серьезные международные соглашения и соглашения с другими государствами. Мы готовы предложить международное сотрудничество в этой сфере", - заявил сенатор.

По оценке российского парламентария, в большинстве иностранных государств в сфере законодательного обеспечения борьбы с киберпреступностью "не все благополучно".

"Именно этот аспект нашего сотрудничества с каждым днем будет приобретать все большее значение", - заявил он.

Как отметил Кожин, для эффективной борьбы с киберпреступностью необходимы "очень серьезные" международные соглашения.

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