Япония испытала технику для строительства лунной базы

Японское агентство аэрокосмических исследований уточняет, что для работ на спутнике Земли понадобятся экскаватор и трактор

ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе на сайте JAXA.

Агентство уточняет, что для работ на спутнике Земли понадобятся экскаватор и трактор. Японские исследователи модифицировали эту технику, установив на нее систему дистанционного управления и сделав ее отчасти автономной. Сотрудники JAXA оснастили механизмы специальными датчиками, которые позволяют в автоматическом режиме определять местоположение оборудования на лунной поверхности. С их помощью техника может самостоятельно рассчитывать оптимальный маршрут передвижения и выполнять часть работ без вмешательства человека. Подобные датчики также компенсируют вероятные перебои в приеме сигналов из командного центра, которые будут поступать с задержкой в несколько секунд из-за большого расстояния между планетой и спутником.

"В ходе испытаний были отработаны различные операции. Мы проверили возможность автоматизированного передвижения оборудования, а также систему дистанционного управления. Испытания подтвердили, что данная техника подходит для строительства лунной базы", - сказано в сообщении JAXA. Теперь агентство приступит к решению проблемы доставки на спутник Земли оборудования, общий вес которого составит несколько тонн.

Ранее 12 марта JAXA и автоконцерн Toyota объявили о начале совместной разработки пилотируемого лунохода с полной системой жизнеобеспечения. Как заявили разработчики, космонавты смогут находиться внутри транспортного средства и управлять им без использования скафандров. Помимо этого установленная на луноходе энергетическая батарея позволит ему преодолевать расстояние в тысячу километров по поверхности Луны без подзарядки.