Сбившая спутник Земли ракета попала на видео

@ANI / Twitter

Индия показала пуск противоспутниковой ракеты, которая уничтожила космический аппарат на низкой околоземной орбите. Соответствующий ролик в Twitter опубликовало агентство ANI.

В ходе успешного испытания был ликвидирован спутник, находящийся на высоте около 300 километров. Подлетное время ракеты до цели составило примерно три минуты.

По словам индийского премьер-министра, выступившего по итогам тестов с обращением к нации, Индия стала четвертой страной в мире, после США, России и Китая, обладающей противоспутниковым оружием.

В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований США опубликовал отчет "Оценка космических угроз — 2018", в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.