ССО: восточный вариант

Когда речь заходит о подразделениях специального назначения, страны Ближнего и Среднего Востока вспоминаются едва ли не в последнюю первую очередь. И это довольно странно, ведь государства региона ежедневно сталкиваются с атаками террористов, повстанцев и агрессивных соседей, некоторые из них обладают впечатляющими военными бюджетами. Ошибочно предполагать, что все свои проблемы они решают исключительно силами регулярной армии или иностранных союзников. Ниже речь пойдёт о четырёх странах, чьи подразделения специального назначения можно считать одними из самых эффективных в регионе.

Иранские такавары

Подразделение спецназа Военно-морских сил Исламской республики Иран "Такаваран" (Takavaran) — аналог американского SEAL или британских SBS. Согласно оценкам специалистов, численность морских коммандос-такаваров не превышает 200 человек, но, в отличие от западных коллег, в иранском подразделении нет строгой специализации. Боевые группы, насчитывающие от 3 до 10 бойцов, формируются под конкретные задачи. Среди них сбор информации об объектах военно-морской инфраструктуры противника и его корабельных группировках, диверсии на военно-морских базах, кораблях на внешних рейдах и объектах прибрежной инфраструктуры, ликвидация и захват командования и политических деятелей противника, освобождение военнопленных и заложников, захват, оборона и уничтожение нефтяных платформ, борьба с терроризмом и морским пиратством.

Иранские такавары на учениях (https://www.asriran.com) Источник изображения: warspot.ru

Для транспортировки такаваров к месту проведения операции используются скоростные лодки или низкопрофильные аппараты доставки боевых пловцов Al-Sabehat 15. Однако в качестве основного морского транспортного средства используются сверхмалые подводные лодки типа Qadir. В экипировку такаваров входит лёгкое водолазное снаряжение с открытой или замкнутой системой дыхания.

По воздуху диверсионно-разведывательные группы доставляются на вертолётах. Для таких операций задействуют Bell UH-1, приобретённые в 1979 году у США, Augusta-Bell AB-205 и AB-412 Grifone, а также местные аналоги, производимые компанией Panha по проекту Shabaviz 75. Нельзя также забывать о российских Ми-8 и Ми-17 с различными модификациями.

Собственной наземной техники у "Такаваран" нет. Если для выполнения операций им требуется транспорт, то они заимствуют его у армейского спецназа или морской пехоты. Часто для таких целей используются кроссовые мотоциклы, квадроциклы и багги.

Takavaran на манёврах иранских ВМС (https://www.asriran.com) Источник изображения: warspot.ru

Вооружены такавары различными модификациями автоматов Калашникова калибра 7,62 и 5,45 мм. Часть из них произведена в Иране, часть закуплена в Китае, но есть и трофейные образцы, захваченные в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 гг. Также используются штурмовые винтовки H&K G3A6 калибра 7,62 мм, которые Иран производит по немецкой лицензии, 9-мм пистолеты-пулемёты MPT-9 (иранская версия Heckler & Koch MP5), иранские копии израильских Uzi. Пулемёты, снайперские винтовки и гранатомёты тоже производятся в Иране: MGA3 (аналог немецкого MG 3), PKM-T80 (иранский ПКМ), Nakhjir (иранская СВД), Sayyad (иранская копия австрийской крупнокалиберной винтовки Steyr HS .50), Saegheh (иранский РПГ-7).

Оснащение морских коммандос отлично подходит для решения широкого спектра задач. Свою малочисленность "Такаваран" с лихвой компенсирует жёсткими критериями отбора, высоким уровнем подготовки и разнообразием средств доставки. Это делает иранский спецназ универсальным подразделением, которое способно справиться с угрозами как на суше, так и на море.

Наследники антисоветского проекта

Отдельная группа спецназа армии Пакистана SSG (Special Service Group) является аналогом американских "зелёных беретов". Такое сравнение не случайно: SSG с самого начала была проектом американских вооружённых сил, инструментом противодействия влиянию СССР в Средней Азии. Для этого в 1954 году в городе Чарат был создан штаб Сил специальных операций. Проведением спецопераций должен был заниматься 19-й батальон Белуджского пехотного полка. Для его обучения в Пакистан перебросили мобильную воздушно-десантную учебную команду специальных сил армии США.

Во время присутствия в Афганистане советского контингента (1979–1989 гг.) SSG проводила тайные операции и принимала непосредственное участие в боевых действиях против "шурави". Существует версия, что именно пакистанский спецназ, замаскированный под моджахедов, сражался с 9-й ротой 345-го отдельного парашютно-десантного полка в знаменитом бою у высоты 3234.

Сегодня численность SSG составляет 2100 бойцов. Пакистанские коммандос способны выполнять боевые задачи практически на любой местности, будь то горы, пустыня или бетонные джунгли. В основные задачи SSG входят разведка и диверсии в тылу противника, контртеррористические операции, освобождение заложников, подавление массовых беспорядков и восстаний, охрана VIP-персон и мест их размещения.

Благодаря тесному сотрудничеству с армией США и её союзниками по НАТО, отдельная группа SSG имеет первоклассный арсенал. Каждый боец обучен обращению минимум с 30 видами стрелкового вооружения.

Оружие ближнего боя представлено немецким пистолетом-пулемётом Heckler & Koch MP5, а также его отечественными вариантами от Pakistan Ordnance Factory (POF) — MPK5, SMG-PK и MP5-SD10, бельгийским пистолетом-пулемётом FN P90, австрийскими пистолетами Glock моделей 15/17/18/19/26 и швейцарско-германскими SIG Sauer P226/P229/P250.

SSG патрулируют улицы города Мираншах в провинции Северный Вазиристан (https://imgur.com) Источник изображения: warspot.ru

Подразделение использует различные штурмовые винтовки. Это австрийская Steyr AUG A3 имеет четыре планки Пикатинни, что делает её универсальным инструментом, настраиваемым под предполагаемые задачи; американские M16A1 калибра 5,56мм и Colt M4 Commando в различных модификациях; пакистанская Heckler & Koch G3P3 — лицензионная копия немецкой штурмовой винтовки G3A3 с фиксированным прикладом, диоптрическим прицелом, а также с цельным или перфорированным цевьём. Не забыты всевозможные модификации и клоны АК-47 и АК-74, в том числе китайский Type-56. В качестве основного ручного пулемёта выступает производимый в Пакистане по лицензии Rheinmetall/POF MG3 калибра 7,62 мм.

Велик арсенал снайперских винтовок. Это модификация штурмовой винтовки G3P3 с оптическим прицелом Heckler & Koch G3P3 ZF, пакистанская версия немецкой винтовки PSG1 под обозначением H&K/POF PSR-90, американская самозарядная крупнокалиберная Barrett M82, британская винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором Accuracy International Arctic Warfare, российская СВД, крупнокалиберная RPA Rangemaster .50.

Тренировка снайперов SSG (https://www.pakistantribe.com) Источник изображения: warspot.ru

Подразделение оснащено современными тепловизорами, дальномерами и другими вспомогательными устройствами, способными облегчить задачу снайперу на поле боя.

В зависимости от поставленной задачи бойцы SSG могут использовать и более тяжёлое вооружение — например, французский противотанковый гранатомёт LRAC F1 или российский РПГ-7, российские ПЗРК "Стрела-2". У особой группы также имеются немецкие переносные противотанковые ракетные комплексы MILAN. В своей работе SSG тесно сотрудничает с ВВС Пакистана, что даёт спецназу доступ к разведданным с беспилотников и возможность запрашивать точечные авиаудары.

Коммандос с Памира и Гиндукуша

Спецподразделение Афганской народной армии (АНА) самое молодое из тех, что перечислены в этом материале. Оно возникло в 2007 году, когда первые афганские коммандос окончили трёхмесячный курс обучения у инструкторов спецназа США. В мае 2010 года часть бойцов армейских батальонов коммандос прошли специальный курс обучения. Из них было сформировано первое подразделение специального назначения. Этих бойцов всё так же называли коммандос, однако от других их отличает краповый берет. На коммандос АНА сегодня делается основная ставка в борьбе с движением "Талибан".

Афганский коммандос с пулемётом M240 (https://dod.defense.gov) Источник изображения: warspot.ru

В задачи афганских коммандос входят ведение боевых действий и специальная разведка, борьба с терроризмом и поисково-спасательные операции, участие в миротворческих и гуманитарных операциях, разминирование местности и борьба с наркоторговлей.

Арсенал спецподразделения АНА представлен оружием из всех стран мира, но подавляющее большинство образцов — наследие СССР и то, что поставляет США. Это пистолеты ТТ, Макарова и Стечкина, итальянская Beretta M9, чешский пистолет-пулемёт ?korpion vz.61.

В качестве штурмовых винтовок пока ещё применяются АКМ, АК-74 и Type 56 в различных модификациях, американские M16 и канадские Colt Canada C7 на её базе. Также используются специально закупленные в США для коммандос M4 Carbine. Из пулемётов имеются ручной пулемёт Калашникова и M240 (оба в калибре 7,62 мм), крупнокалиберные ДШК и Browning M2HB.

Отряд коммандос АНА проводит учения с боевыми стрельбами (https://dod.defense.gov) Источник изображения: warspot.ru

Арсенал более тяжёлого вооружения очень пёстрый: подствольные гранатомёты M203 и ГП-25 "Костёр", неизменный РПГ-7, безоткатные орудия СПГ-9 "Копье". Имеются миномёты: батальонные советский БМ-37 и американский M252, лёгкая ротная миномётная система (LWCMS) M224. Снайперы обычно используют СВД и M24 SWS, а также все штурмовые винтовки, оснащённые оптическими прицелами.

В качестве транспорта используются американские внедорожники HMMWV, бронетранспортёры Cadillac Gage Commando, российские многоцелевые вертолёты Ми-17.

Под патронажем короля

61-й полк специальной разведки (61st Special Reconnaissance Regiment — 61 SRR) стал ответом Королевства Иордания на обострение обстановки в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Король Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими лично принимал решение о создании этого подразделения. Он потребовал от своих командиров подготовить специалистов, способных не только вести разведку и совершать диверсии, но также ликвидировать цели, оставаясь при этом незамеченным для противника.

Все бойцы 61 SRR — это снайперы-разведчики. Помимо специализированной подготовки, личный состав полка обучается традиционным способам ведения боевых действий и проведению контртеррористических операций.

Снайперская группа 61 61 SRR (https://hiveminer.com) Источник изображения: warspot.ru

Каждый боец 61-го полка морально и физически готов к тому, что сегодня он будет участвовать в антитеррористической операции в городских условиях, а уже завтра будет отправлен в пустыню вглубь территории противника.

Точных данных о штатной структуре 61-го полка специальной разведки нет. Известно, что спецразведка состоит из управления, штаба, нескольких разведывательных эскадронов и подразделений, отвечающих за логистику. Эскадрон состоит из патрулей. В одной такой тактической единице может быть 4–6 человек.

В круг задач 61 SRR входят наблюдение и разведка, обеспечение безопасности чиновников и VIP-персон, наведение артиллерии, нейтрализация командного состава противника, определение "точек входа" для основных сил разведки, поиск и обозначение тактических зон приземления воздушного транспорта и десанта, контрснайперские действия.

Иорданские снайперы-разведчики со своим снаряжением (https://alchetron.com) Источник изображения: warspot.ru

Созданию полка предшествовала длительная научно-исследовательская работа. Король Абдалла II до того, как взять в руки бразды правления, построил блестящую военную карьеру. Мало того — до 1999 года он был главой Командования специальных операций иорданских Вооружённых сил. Он, как никто другой, был заинтересован в успехе нового подразделения. По этой причине разведчики практически не имели финансовых ограничений при покупке вооружения и экипировки. Сегодня они укомплектованы по стандартам лучших спецподразделений мира.

Все патрули вооружены карабинами M4 и пистолетами Glock 17, но основной упор в выборе вооружения для 61 SRR делался на поражение цели с больших расстояний. Иорданские спецназовцы имеют следующие снайперские винтовки: SAKO TRG 22 и TRG 42, DPMS LR 308, McMillan TAC-50, Barrett M82A1 и Barrett M107, Accuracy International AS50, а также СВД, которые используют в основном для тренировок. Все винтовки оборудованы прицелами компании Schmidt & Bender, которая по праву считается одним из лидеров в своей отрасли.

У спецразведки также имеется и более тяжёлое вооружение, а именно гранатомёты: российские одноразовый гранатомёт APILAS. Что касается транспорта, то в основном это американские и европейские вертолёты ВВС Иордании: UH-60 Blackhawk, MH-6M Little Bird, AS-332 Super Puma и EC- 135 Eurocopter.

Показательные стрельбы бойцов 61 SRR с борта вертолёта (https://hiveminer.com) Источник изображения: warspot.ru

При выборе техники решающую роль играла возможность использования её в качестве платформы для ведения снайперского огня. Для повышения мобильности патрулей 61 SRR в 2008 году были поставлены на вооружение квадроциклы All Terrain Vehicles, которые отличаются высокой проходимостью. Благодаря особому вниманию со стороны короля Иордания получила одно из самых уникальных спецподразделений в мире.

Описанные подразделения, скорее всего, подходят исключительно для действий на территории Ближнего и Среднего Востока, но большего от них пока и не требуется. Само по себе существование таких специальных подразделений в странах исламского мира говорит об их непримиримости в войне с радикалами и фанатиками. Пускай арсенал многих из них в сравнении с аналогичными подразделениями США, России или Европы больше напоминает сборную солянку экспонатов времён холодной войны и "подарков" новых союзников, он эффективен и подтвердил свою надёжность во многих боестолкновениях. Восток, как говорится, дело тонкое, и местный спецназ разбирается в обстановке гораздо лучше иностранного, что помогает избегать лишних жертв среди гражданского населения.

Литература:

Pakistan Army's elite Special Service Group (https://defence.pk) М. Крысин. Подразделения специального назначения Пакистана (http://commi.narod.ru) https://dod.defense.gov http://sof-mag.ru http://www.spezialeinheiten.net https://specialoperations.com

Антон Ляпин