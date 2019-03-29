Подписан протокол об изменении статуса военной базы России в Киргизии

В соглашение об Объединенной российской военной базе на территории Киргизии внесены изменения, согласно которым территория базы увеличится.

Церемония обмена соответствующими документами прошла в присутствии президентов Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова по итогам их переговоров в Бишкеке.

С российской стороны подпись под протоколом поставил замминистра обороны Александр Фомин.

В протоколе прописаны уточнения, которые "пойдут на пользу реальному функционированию этой базы в дальнейшем" для уточнения соглашения между странами от 2012 года. Россия увеличит площадь арендуемых ею земель под военные объекты почти на 60 га, соответственно стоимость аренды базы вырастет до почти $ 4,8 млн в год. В соглашении также появились понятия "беспилотный летательный аппарат" и "беспилотная авиационная система", внесен ряд других изменений.

В состав Объединенной военной базы РФ в Киргизии входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант (Чуйская область). Российские военнослужащие в Киргизии приравнены к дипломатическим работникам и имеют статус неприкосновенности.