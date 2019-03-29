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29.03.2019
Военно-промышленный курьер

Подписан протокол об изменении статуса военной базы России в Киргизии

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Источник изображения: vpk-news.ru

В соглашение об Объединенной российской военной базе на территории Киргизии внесены изменения, согласно которым территория базы увеличится.

Церемония обмена соответствующими документами прошла в присутствии президентов Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова по итогам их переговоров в Бишкеке.

 

С российской стороны подпись под протоколом поставил замминистра обороны Александр Фомин.

 

В протоколе прописаны уточнения, которые "пойдут на пользу реальному функционированию этой базы в дальнейшем" для уточнения соглашения между странами от 2012 года. Россия увеличит площадь арендуемых ею земель под военные объекты почти на 60 га, соответственно стоимость аренды базы вырастет до почти $ 4,8 млн в год. В соглашении также появились понятия "беспилотный летательный аппарат" и "беспилотная авиационная система", внесен ряд других изменений.

 

В состав Объединенной военной базы РФ в Киргизии входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант (Чуйская область). Российские военнослужащие в Киргизии приравнены к дипломатическим работникам и имеют статус неприкосновенности.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
Проекты
БПЛА
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