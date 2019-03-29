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29.03.2019
Российская газета

В Петербурге спущена на воду подлодка "Петропавловск-Камчатский"

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Источник изображения: rg.ru

В Северной столице состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" проекта 636. Субмарина станет первой в серии, которую петербургские корабелы строят для Тихоокеанского флота ВМФ России.


Как отметил на церемонии врио заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин, Тихоокеанскому флоту ВМФ России нужны подводные лодки такого класса. Лодки проекта 636 подтвердили свою эффективность.

По словам генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Александра Бузакова, контракт на строительство шести лодок для Тихоокеанского флота ВМФ России был подписан в сентябре 2016 года, первая лодка будет сдана уже в этом году.

После того как субмарина была освящена, рабочие перерубили тросы, которыми лодка крепилась к стапелям. Корабль пришел в движение и в данный момент перемещается в плавучий док, где будет завершена его достройка. Это очень медленный и ответственный процесс, ведь длина лодки превышает 70 метров. Планируется, что линии воды субмарина достигнет к вечеру.

Напомним, суда проекта 636 относятся к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок и является модификацией проектов 877 и 877ЭКМ - знаменитой "Варшавянки", известной во всем мире. В 2016 году АО "Адмиралтейские верфи" завершило строительство серии из шести кораблей этого типа для Черноморского флота России. В июне 2017 года две лодки проекта 636.3 - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - были заложены на заводе "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота.

- Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России между Министерством обороны РФ и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан в сентябре 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016", - уточнили на предприятии. - По условиям контракта первый корабль будет передан заказчику в 2019 году, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

Справка "РГ"

Основные характеристики ПЛ проекта 636:

Рабочая глубина погружения, м - 240;

Предельная глубина погружения, м - 300;

Автономность плавания, сутки - 45;

Надводное водоизмещение, м³ - 2 350;

Дальность подводного плавания экономической скоростью, миль - 400;

Дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, миль - 7 500;

Количество торпедных аппаратов, ед./калибр, мм - 6/533;

Суммарный боезапас, (ракет/торпед/мин) - 18.


Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Польша
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
АРМИ-20XX
ТОФ
ЧФ
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