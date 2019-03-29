СМИ Запада считают, что исключение Турции из проекта F-35 не нанесёт ущерба

В Вашингтоне рассматривают возможность исключения Анкары из проекта по созданию истребителя F-35. Такой шаг, по мнению источников агентства Reuters, приведет лишь к незначительным затруднениям, связанным с поиском нового производителя тех комплектующих, которые сегодня производятся турецкими предприятиями.

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Турция совместно с другими странами принимает участие в проекте по созданию истребителя 5-го поколения F-35, производя для него различные детали. Турецкие власти заказали для своих ВВС 30 таких машин. Однако Вашингтон предупредил Анкару, что может отказать в поставке самолетов в случае приобретения ею российских зенитных систем С-400. Кроме того, США рассматривают вариант исключения Турции из программы.

По данным агентства, сегодня турецкие заводы производят около 800 деталей для истребителя, и для абсолютного большинства из них могут быть без труда найдены новые поставщики. Как отмечают источники издания, отказ от услуг Анкары может изначально вызвать замедление производства F-35 не более чем на 3 месяца.

Не так уж и велика доля Турции в производстве самолетов, чтобы программа могла из-за нее застопориться

– сказал один из собеседников.

В Пентагоне и компании Lockheed Martin данное сообщение комментировать отказались.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна играет значительную роль в производстве F-35, и исключить ее из проекта будет не так-то просто.

Во вторник и.о. министра обороны США Патрик Шанахан отметил, что не хотел бы исключать Анкару из программы создания истребителя, поэтому продолжит убеждать ее купить вместо российских С-400 американские зенитные комплексы Patriot.