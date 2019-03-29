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29.03.2019
Военное обозрение

Выбрана база для перспективного стратегического бомбардировщика B-21

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База ВВС США Ellsworth в Южной Дакоте станет первой базой, которая получит новый усовершенствованный малозаметный бомбардировщик B-21. Ожидается, что за ними последуют базы ВВС Whiteman в Миссури и Dyess в Техасе.

Источник изображения: Пресс-служба ВВС США

В среду военно-воздушные силы Соединенных Штатов объявили, что база "Эллсворт" в Южной Дакоте выбрана ими в качестве первой точки постоянного базирования для размещения перспективного стратегического бомбардировщика B-21. Ellsworth также станет официальным учебным подразделением для пилотов и наземных команд обслуживания нового самолета.

Военно-воздушные базы Whiteman в Миссури и Dyess в Техасе станут следующими на очереди и получат B-21 по мере того, как в Ellsworth сформируют первые штатные подразделения.

Эти три базы хорошо подходят для нашего нового бомбардировщика. Мы ожидаем, что поставки первых B-21 Raider и размещение их на базах начнется с середины 2020-х годов

заявила министр ВВС Хизер Уилсон.

"Эллсворт" был выбран в качестве приоритетной базы для первого из перспективных стратегических бомбардировщиков, потому что на территории объекта есть достаточное количество площадей для переоборудования их под инфраструктуру эксплуатации нового самолета с наименьшими из всех трех баз затратами и наименьшим влиянием на оперативную деятельность базы.

Однако, судя по всему, окончательное решения будет принято лишь в 2021-м году. ВВС заявили, что решение должно соответствовать Закону о национальной экологической политике и другим нормативам регулирования и планирования.

Ранее, в ноябре 2018-го года ВВС уже объявляли, что обслуживанием, ремонтом и модернизацией B-21 займется военно-воздушная база Тинкер в Оклахоме, а на базе Эдвардс в Калифорнии будут проводится испытания и оценка. Базы Робинс в Джорджии и Хилл в штате Юта также были выбраны в качестве резервных и вспомогательных ремонтных баз.

Военно-воздушные силы планируют вывести из своего состава стратегические бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit сразу, как только получат достаточно B-21.

ВВС США продолжат эксплуатировать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на базе ВВС Барксдейл в Луизиане и на базе ВВС Майнот в Северной Дакоте. Как уже сообщало "Военное обозрение", для этих машин разрабатывается новая крылатая ракета с ядерной боеголовкой, которая должна продлить срок службы этих самолетов до 2040-х годов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
Проекты
Ядерный щит
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