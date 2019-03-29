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29.03.2019
ЦАМТО

На "Адмиралтейских верфях" спущена на воду первая ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ

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ДЭПЛ 636.3 "Новороссийск"
В отсеках подлодки проекта 636.3 "Новороссийск".
Источник изображения: РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 28 марта. Первая ДЭПЛ проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский", предназначенная для Тихоокеанского флота, спущена на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, передает "РИА Новости".

"Сегодня у нас торжественное событие – спуск на воду первой подводной лодки для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский"... Контракт на строительство подводных лодок для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В 2019 году подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" будет сдана ВМФ РФ", – сказал на церемонии спуска генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

"Подводные лодки обладают уникальными качествами, они подтвердили свою эффективность... Мы уверены, что все корабли серии будут сданы вовремя", – отметил, в свою очередь, врио заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин.

Как отмечает "РИА Новости", подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. т, скорость подводного хода – 20 узлов, глубину погружения – 300 м, экипаж – 52 человека. Подводные лодки проекта 636.3 объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 мм (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Ранее сообщалось, что контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан между Министерством обороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.

Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Эта серия подводных лодок строилась на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010-го по ноябрь 2016 года, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
ТОФ
ЧФ
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