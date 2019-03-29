Учения десанта России, Беларуси и Сербии пройдут в июне 2019 года

В середине июня 2019 года состоятся трехсторонние учения десантников России, Беларуси и Сербии. Это традиционные учения "Славянское братство" и они проходят на территории Сербии.

Об этом сообщил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операция и коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ Александр Вязников. Как пишет РИА Новости, замкомандующего заявил об этом на совместных российско-белорусских учениях в Ульяновской области.

Чуть ранее об учениях говорили и в министерстве обороны Республики Беларусь. Там отметили, что они пройдут в пятый раз и их главная цель - улучшение оперативных способностей для решения тактических и огневых задач по выполнению антитеррористических операций в многонациональной среде. В прошлом году белорусско-российско-сербские маневры стали более масштабными и вышли на полковой уровень.

В 2019 году пройдет не только "Славянское братство". Генерал Александр Вязников добавил, что в Рязанской области состоятся первые совместные учения десантников из России, Белоруссии и Египта - "Защитники дружбы". Эти учения запланированы на конец августа-начало сентября.

А вот совместных учений с Республикой Беларусь будет несколько. Это и учения в батальонных, и в полковых форматах. Кстати, сегодня в Ульяновской области продолжаются совместные учения на базе соединения ВДВ. В них принимают участие более 500 военнослужащих, до ста единиц военной и спецтехники, до двадцати вертолетов.

Светлана Цыганкова