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29.03.2019
Российская газета

Испытания противоспутникового оружия Индии сняли на видео

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В сети появилось видео запуска индийской ракеты ASAT, предназначенной для уничтожения космических аппаратов в ближнем космосе.

Накануне премьер-министр Индии Наренда Моди сообщил об успешном испытании протиивоспутникового оружия. Проект носит название "Шакти". Запущенная с территории Индии ракета через три минуты поразила цель на низкой околоземной орбите, на расстоянии 300 километров от Земли.

Судя по видео, ракета ASAT состоит из двух ступеней, стартует она с наземной пусковой площадки и не так быстро, как ракеты-перехватчики системы ПРО России или США.

Тем не менее Моди назвал свою страну "космической сверхдержавой", отметив, что теперь Индия способна защитить себя не только на суше, море и в воздухе, но и в космосе


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
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