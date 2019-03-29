Испытания противоспутникового оружия Индии сняли на видео

В сети появилось видео запуска индийской ракеты ASAT, предназначенной для уничтожения космических аппаратов в ближнем космосе.

Накануне премьер-министр Индии Наренда Моди сообщил об успешном испытании протиивоспутникового оружия. Проект носит название "Шакти". Запущенная с территории Индии ракета через три минуты поразила цель на низкой околоземной орбите, на расстоянии 300 километров от Земли.

Судя по видео, ракета ASAT состоит из двух ступеней, стартует она с наземной пусковой площадки и не так быстро, как ракеты-перехватчики системы ПРО России или США.

Тем не менее Моди назвал свою страну "космической сверхдержавой", отметив, что теперь Индия способна защитить себя не только на суше, море и в воздухе, но и в космосе

Антон Валагин