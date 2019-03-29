AVIC и малазийские компании намерены производить самолеты Y-12

ЦАМТО, 28 марта. Как стало известно в ходе выставки LIMA 2019, сформированное малазийскими компаниями UA Aerospace и Menteri Besar Kedah Incorporated (MBI Kedah) СП заключило соглашение с AVIC о передаче технологий производства в Малайзии китайской авиатехники.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на президента UA Aerospace Фунг Пенг Хунга, в рамках соглашения UA Aerospace и MBI Kedah получат доступ к технологиям и проведут обучение специалистов для содействия производству в Малайзии двух платформ китайской разработки, включая легкий транспортный самолет Y-12 (Harbin Aviation Group) и легкий двухдвигательный гражданский вертолет AC-312 (AVICopter). Y-12 и AC-312 были разработаны AVIC для гражданского и военного применения.

В соответствии с документом, в котором AVIC названа "техническим партнером", СП будет производить авиатехнику на объекте, который UA Aerospace планирует построить в штате Кедах при финансовой поддержке MBI Kedah, а также содействии китайской компании. Новый объект планируется ввести в эксплуатацию к 2020 году. В настоящее время UA Aerospace производит компоненты для гражданской аэрокосмической техники.

В рамках сотрудничества, которое первоначально будет сфокусировано на Y-12, предприятие будет производить самолеты для зарубежных заказчиков. Вначале планируется поставлять технику гражданским заказчикам, но в перспективе возможно производство самолетов для береговой охраны и силовых структур. В частности, Y-12 может быть выполнен в версии для морского патрулирования.

AVIC не вкладывает средства в проект, обеспечивая лишь техническую поддержку и обучение. UA Aerospace будет заниматься маркетингом Y-12 для зарубежных клиентов, обеспечит послепродажную поддержку и обучение.

Y-12 выпускается с 1980-х гг. и эксплуатируется во многих странах, включая Китай. Самолет популярен в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. AC-312 является более новой платформой, разработанной на базе вертолета Z-9. Считается, что единственным покупателем AC-312 является Китай.

Компания AVIC не комментирует сотрудничество с малазийскими предприятиями, но ее интерес к взаимодействию с малазийской промышленностью, вероятно, связан с растущим потенциалом Малайзии в сфере обслуживания и ремонта аэрокосмической техники, как гражданской, так и военной.

Соглашение вызывает некоторое удивление, учитывая, что AVIC ранее не экспортировала ни одного самолета в Малайзию, а военно-техническое сотрудничество двух стран не касалось аэрокосмической сферы. Самым крупным контрактом, заключенным двумя странами в военном секторе, является соглашение о постройке четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) для малазийского флота.