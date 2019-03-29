Китайские и российские ученые изобрели уникальный маскировочный материал

ЦАМТО, 28 марта. Китайские и российские ученые совместно разработали уникальный маскировочный материал.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт "Жэньминьван", группа специалистов из Томского политехнического университета и Цзилиньского университета создала покрытие из железооксидных порошков, которое может использоваться для маскировки военной техники и вооружения.

Железооксидный порошок используется для создания материалов, поглощающих СВЧ-излучение. Покрытие из них делает военную технику невидимой для радаров.

Кроме того, новое покрытие – жаростойкое: оно может выдерживать температуры до 700 град. С, передает "РИА Новости".