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29.03.2019
ЦАМТО

Китайские и российские ученые изобрели уникальный маскировочный материал

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: pronedra.ru

ЦАМТО, 28 марта. Китайские и российские ученые совместно разработали уникальный маскировочный материал.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт "Жэньминьван", группа специалистов из Томского политехнического университета и Цзилиньского университета создала покрытие из железооксидных порошков, которое может использоваться для маскировки военной техники и вооружения.

Железооксидный порошок используется для создания материалов, поглощающих СВЧ-излучение. Покрытие из них делает военную технику невидимой для радаров.

Кроме того, новое покрытие – жаростойкое: оно может выдерживать температуры до 700 град. С, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Россия
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