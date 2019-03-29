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29.03.2019
ТАСС

Новейшая система телеметрии от РКС повысит надежность перспективных космических аппаратов

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Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Установленная на борту космического аппарата система позволит фиксировать положение различных объектов и агрегатов и следить за развитием ситуации во время полета

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) представил новейшую технологию для термо-видеотелеметрии, которая увеличит надежность ракет-носителей и космических аппаратов, а также поможет решить различные практические задачи на Земле. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе РКС.

"Наши специалисты разработали и запатентовали методики применения систем на основе технологий видеотелеметрии. Это очень перспективное направление - предстоит еще много работы, но уже сегодня мы уверены, что можем получить высокоэффективный инструмент контроля ситуации на борту космических аппаратов, в том числе в рамках больших научных проектов по изучению Луны и планет Солнечной системы", - приводят в пресс-службе слова заместителя генерального конструктора РКС Олега Хромова.

Как пояснили в холдинге, новая термо-видеотелеметрическая система позволит определять состояние наблюдаемого объекта по яркости излучения или цветности спектра, которые выделяются из изображения, фиксируемого фоторегистрирующими приборами. Метод обеспечивает контроль температуры крупных узлов и приборов, разогревающихся во время работы.

Установленная на борту космического аппарата система позволяет также фиксировать положение различных объектов и агрегатов, следить за развитием ситуации во время полета. "В дополнение предлагается устанавливать аппаратуру, которая может с высокой точностью фиксировать изменения температуры в разных частях объекта", - отметили в РКС.

Термо-видеотелеметрическая информация, передаваемая системой, будет более полно отражать процессы на борту аппарата, оценивать тепловую нагрузку на узлы и агрегаты. На Земле термо-видеоинформация отображается в цвете на виртуальной модели наблюдаемого объекта.

РКС предлагает использовать эту технологию при создании межорбитальных буксиров, перспективных ракет-носителей и разгонных блоков. Кроме того, на ее базе можно создать линейку систем для наблюдения за сложными и потенциально опасными процессами на Земле - в промышленности, энергетике, авиации и других отраслях. Например, для контроля утечки радиации, мониторинга состояния газопроводов, турбин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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РКC
Роскосмос
Проекты
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